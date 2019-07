One, two, three, la CAN pour l'Algérie !

En tête dès la deuxième minute de jeu grâce à but de Bounedjah, l'Algérie a remporté la deuxième CAN de son histoire ce vendredi soir (1-0), face à une équipe sénégalaise qui se couchera sans doute avec quelques regrets. Dominés et acculés, les Algériens sont malgré tout les nouveaux champions d'Afrique, succédant ainsi au Cameroun.

Un but et des coups

Score inchangé et regrets sénégalais

Sénégal (4-3-3) : Gomis - Gassama, Kouyaté, Sané, Sabaly - Saivet (Diagne, 74e), Ndiaye (Diatta, 58e), Gueye - Sarr, Niang (Baldé, 89e), Mané. Sélectionneur : Aliou Cissé.



Algérie (4-3-3) : M'Bolhi - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli (Tahrat, 85e) , Guedioura, Bennacer - Belaïli (Brahimi, 84e), Bounedjah (Slimani, 89e), Mahrez. Sélectionneur : Djamel Belmadi.

29 ans ! Cela faisait 29 ans que l'Algérie attendait ça. Un succès en Coupe d'Afrique des Nations, le deuxième de son histoire. Les Algériens en rêvaient depuis que Riyad Mahrez les avait propulsés en finale dimanche soir : et ce vendredi soir, les Fennecs l'ont fait. Ordre, discipline, hargne, agressivité, et un brin de réussite : voilà les ingrédients qui ont permis aux joueurs de Belmadi, ce 19 juillet, de soulever la 32CAN de l'histoire. Car contrairement à la demi-finale contre le Nigéria, l'Algérie n'a pas maîtrisé la rencontre. Mais elle n'a pas non plus concédé cette fois-ci une égalisation dans les dernières minutes, s'imposant 1-0, et envoyant tout un peuple au septième ciel.Si le Sénégal est entreprenant dès les première secondes de la rencontre grâce à Ismaïla Sarr, ce sont bien les Algériens qui vont marquer de leur empreinte cette finale. Alors qu'on joue la deuxième minute de jeu, Baghdad Bounedjah ouvre le score sur sa toute première occasion, bien aidé par la jambe de Salif Sané, qui envoie le ballon dans la lucarne d'Alfred Gomis, médusé (0-1, 2). Après ce but instantané, les Algériens laissent le ballon au Sénégal qui, en guise de réponse, lance ses fusées et tente de profiter des deuxièmes ballons.Henri Saivet, Sadio Mané puis Sarr essayent de transpercer les lignes adverses mais quand ils ne finissent pas le nez par terre, ils subissent des prises à deux toujours très musclées. En tribunes, Kalidou Koulibaly peut pester quand Kouyaté déguste, le temps file et ses coéquipiers se font bouger. C'est finalement Mbaye Niang qui n'est pas loin de réveiller la Téranga sur une demi-volée du gauche qui passe juste à côté de la lucarne (37). Avant la pause, Sarr et les siens poussent mais rien n'y fait. Et finalement, à la mi-temps, avec 14 fautes au compteur, un seul tir et un but sur une frappe contrée, ce sont les Fennecs qui sont en bonne position.La deuxième mi-temps nous offre d'abord un tout autre match, plus débridé et bien moins cadenassé, mais l'imprécision fait défaut aux deux équipes. Bounedjah, dont le campement de base est constamment situé entre Kouyaté et Sané, continue de rôder et d'emmerder ses deux compagnons de soirée. En face, le Sénégal multiplie les dédoublements et pousse. A l'heure de jeu, alors que plus personne n'y pensait, la VAR fait son apparition à la suite d'un centre contré par le bras de Guedioura, dans sa surface. L'arbitre camerounais Alioum Alioum, désigné partant quelques heures avant la finale, revoit sa décision et laisse le jeu reprendre.Toujours titulaire mais jamais buteur lors de cette CAN, Niang manque l'égalisation après avoir éliminé M'Bolhi (65). Ce dernier commence à s'échauffer peu et à peu et sort avec brio une frappe puissante de Youssouf Sabaly (69). Sans qu'on ne s'en rende compte réellement, il faut attendre la 73minute de jeu pour assister à la deuxième frappe des Fennecs dans cette finale, l'oeuvre de Bennacer. Cette occasion n'est qu'une médiocre bouffée d'air frais pour l'Algérie, qui est à deux doigts de céder sur une volée osée de Sarr (83), encore lui. Aliou Cissé fait entrer ses dernières munitions, dont Baldé Keita mais pousser ne suffit pas pour s'offrir une demi-heure de rab. Avec ce mince succès, l'Algérie de Belmadi l'a fait, 29 ans après. Et ce vendredi 19 juillet, de Paris à Alger, les klaxons vont résonner, jusqu'à très tard dans la nuit.