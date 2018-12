285€ à gagner avec Dortmund & Gladbach

Comme samedi, on tente de vous faire doubler votre mise, avec deux matchs de Bundesliga joués mardi

Düsseldorf - Dortmund :

Mönchengladbach - Nuremberg :

Si vous misez sur les victoires de Dortmund et Mönchengladbach dans un pari combiné, la cote atteindra :

Leader de Bundesliga, Dortmund est en train de réaliser une première partie de saison quasi-parfaite. Premier de sa poule en C1 et invaincu en championnat (12 victoires, 3 nuls), le club dirigé par Lucien Favre reste sur 6 victoires consécutives en Bundesliga avant de se déplacer se mardi chez l'actuel barragiste Düsseldorf. En difficulté, le promu a déjà perdu 5 de ses 8 matchs de championnat joués à domicile cette saison, et devrait une nouvelle fois baisser pavillon face aux Marsupiaux.Derrière Dortmund, c'est Mönchengladbach qui occupe la 2place du classement après une saison 2017/2018 pourtant compliquée. Auteur d'un bon match nul samedi à Hoffenheim, Gladbach régale surtout à domicile où il a purement et simplement remporté ses 6 matchs de championnat joués à domicile. En face, Nuremberg est relégable et n'a pris qu'un point sur les 5 dernières journées. Le club également promu n'a pris qu'1 point sur les 5 dernières journées et s'apprête donc à souffrir dans le Borussia-Park.