285€ à gagner avec Barcelone & Bayern

Barcelone - Lyon :

Bayern Munich - Liverpool :

Si vous misez sur les victoires de Barcelone et du Bayern Munich dans un pari combiné, la cote atteindra :

En déplacement au Camp Nou ce mercredi soir, Lyon va disputer une rencontre extrêmement difficile contre l'un des favoris de cette édition 2018/2019 de Ligue des Champions. A l'aller, les Gones ont été dominés malgré l'appui de leurs supporters mais ils sont tout de même parvenus à préserver le match nul (0-0). Durant cette rencontre, Léo Messi a rendu compte de sa belle forme actuelle tandis que Luis Suarez est complètement passé à côté. Plus à son aise à domicile, le Barça est très difficile à manœuvrer dans son antre et habitué à bien aborder ces doubles confrontations à élimination directe, comme en témoigne son parcours en Coupe du Roi cette année. Après avoir perdu leurs matchs allers perdus à Levante (1-2) et au FC Séville (0-2), les hommes d'Ernesto Valverde se sont assez nettement imposés au Camp Nou (3-0 contre Levante et 6-1 face au FC Séville). Ce mercredi soir, Barcelone devrait logiquement prendre la mesure d'une formation lyonnaise à sa portée et inexpérimentée à ce niveau de la compétition.Tous les amoureux du ballon rond attendent avec impatience ce match retour mettant aux prises 2 outsiders à la victoire finale en Ligue des Champions et 2 des formations les plus spectaculaires du Vieux Continent. Le match aller disputé à Anfield a donné lieu à une rencontre équilibrée soldée par un score nul et vierge (0-0). Auteurs d'une 1ère partie de saison peu convaincante, les Bavarois font bien meilleure impression depuis quelques semaines. Sur une belle série de 5 succès de rang en Bundesliga, ils viennent de récupérer la tête du classement à Dortmund. De son côté, Liverpool a, au contraire, longtemps été leader de Premier League mais une légère baisse de régime (4 matchs nuls lors des 7 dernières journées) a rétrogradé l'équipe au 2ème rang du classement. Soutenu par ses supporters, le Bayern Munich peut confirmer son regain de forme en prenant le dessus sur Liverpool et ainsi valider son ticket pour les quarts de finale.