281€ à gagner avec Real Madrid & Alavés - Valence

Premier combiné de 2019 pour, on espère, vous faire démarrer l'année avec des gains comme fin 2018 (2 des 3 derniers combinés sont passés avant la mini-trêve hivernale)

1

Real Madrid - Real Sociedad :

Alavés - Valence :

Si vous misez sur la victoire du Real Madrid et le pari "Alavés ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir perdu 2 points importants jeudi sur la pelouse de Villarreal malgré un bon match, le Real Madrid doit absolument l'emporter pour revenir sur le trio de tête. Depuis la prise de fonction de Solari, la Maison Blanche a remporté tous ses matchs de Liga et Coupe du Roi joués à domicile. En face, la Real Sociedad a vécu un mois de décembre horrible avec 4 défaites consécutives en Liga et une 15ème place au compteur.5ème de cette Liga juste derrière le Real, Alavés est la bonne surprise de la 1re partie de saison. Très solides à domicile, les Basques n'ont toujours pas perdu un match dans leur stade de Mendizorroza. En face, Valence va mieux mais reste sur 3 matchs sans victoire à l'extérieur. Comme face à Huesca où les Valencians ont galéré à arracher la victoire (but à l'ultime seconde), il manquera beaucoup de monde ce week-end dans l'effectif du club Ché. Alavés devrait au moins prendre 1 point et préserver son invincibilité à domicile.- 1,87 chezqui vous offre, dont 60€ pour 20€ déposés- 1,95 chezqui offre!!!- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot!avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 200€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 110€ (votre 1er pari remboursé jusqu'à 100€ + 10€ supplémentaires en EXCLU)avecqui vous offre 50€ peu importe le résultat de votre premier pariavecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€avecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€