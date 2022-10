280€ à gagner avec Porto & Brighton - Chelsea + 100€ DIRECT offerts !

Après le perfect sur le PSG - Maccabi Haïfa et le Francfort - OM du milieu de semaine, on vous donne notre combiné du week-end. A jouer avec un bonus exceptionnel : déposez 100€ et misez 200€ chez Winamax !

Notre combiné du week-end

Brighton - Chelsea :

Santa Clara - FC Porto :

Si vous misez par exemple sur la victoire du FC Porto et le pari "Match nul ou victoire Chelsea" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Nouvel entraîneur de Chelsea, Graham Potter retrouve son ancien club de Brighton qui n'y arrive plus sans lui. En effet, les Seagulls n'ont plus gagné depuis le départ de leur guide, affichant un bilan de 2 nuls pour 3 défaites sans leur chalutier. A l'inverse, l'arrivée du magicien Potter a relancé Chelsea qui n'a plus perdu (3 nuls, 6 victoires). Les Blues sont remontés à la 5e place du classement en Premier League, et ils se sont également qualifiés en milieu de semaine pour les 8e de finale de Ligue des Champions en s'imposant à Salzbourg (1-2). La 1re place du groupe est également assurée. Qualification également validée pour la suite de la C1 du côté du FC Porto grâce à sa grosse victoire mercredi (0-4) en déplacement à Bruges qui n'avait pourtant pas encaissé le moindre but dans cette poule jusqu'à présent. Battu à domicile par Benfica lors de la dernière journée (0-1), l'équipe entraînée par Sergio Conceiçao doit se relancer de suite dans la course au titre. Ce samedi, Porto se déplace chez le barragiste virtuel Santa Clara, 16e du classement. De quoi a priori aller chercher une 8e victoire en 11 journées.