275€ à gagner avec l'Equipe de France & l'Angleterre !

100€ remboursés en Freebets sur notre combiné Coupe du Monde

Attention :

Notre combiné de dimanche

France - Pologne :

Angleterre - Sénégal :

Si vous misez par exemple sur la victoire de la France avec 2 buts d'avance et sur celle de l'Angleterre face au Sénégal, la cote atteindra

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, le Bonus Betclic va jusqu'àen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.Tenants du titre, les Bleus ont réalisé deux premières belles prestations lors du premier tour en s'imposant assez nettement face à l'Australie (4-1) puis contre le Danemark (2-1) pour valider rapidement leur qualification pour ces 1/8de finale. Sans pression, les Bleus ont ensuite fait tourner leur effectif contre la Tunisie mais beaucoup trop pour être compétitifs, et ils ont fini par s'incliner (1-0). Les Tricolores sont censés être bien plus performants samedi avec le retour dans le 11 des tauliers comme Griezmann, Dembélé, Giroud ou encore Mbappé qui risquent de faire souffrir une équipe polonaise très fébrile lors du premier tour et qui s'est qualifié à l'arrachée. Bien plus lente que l'attaque française et déjà mise à mal par les Argentins, la défense des Aigles Blancs ne devraient pas pouvoir stopper les tenants du titre.Finaliste lors de l'Euro 2020, l'Angleterre a affiché un visage plutôt convaincant dans leur poule B. Impressionnants face à l'Iran (6-2), les hommes de Gareth Southgate ont connu un petit coup de moins bien face aux Etats-Unis en se montrant incapables d'accélérer (0-0) mais ils ont remis la marche en avant en s'imposant très nettement devant le Pays de Galles (3-0). Ils rencontreront une équipe du Sénégal qui a terminé en 2position de son groupe derrière les Pays-Bas mais devant l'Equateur et le Qatar. En difficultés sur leurs deux premiers matchs, les Sénégalais ont arraché leur qualif face aux Equatoriens. Ils pourraient en revanche plutôt souffrir face à des Britanniques a priori un bon ton au-dessus, d'autant qu'ils seront privés au milieu de terrain de l'excellent Idrissa Gueye. Aussi, les Anglais pourraient prendre l'ascendant dans cette rencontre et se qualifier avant la fin du temps réglementaire.avecchez qui vous pouvez obtenir(vous êtes remboursé jusqu'à 100 en Freebets dès la fin du match !)- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match- Vous devez les rejouer avant de pouvoir les retirer