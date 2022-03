272€ à gagner avec Inter Milan & PSG (Dépose 100€ et joue avec 200€) !

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Sorti de Ligue des Champions mardi par Liverpool malgré sa victoire à Anfield (la première des Reds à domicile cette saison), l'Inter a cependant encore la possibilité de signaler un doublé au niveau national. Auteurs d'un bon 0-0 face à Milan à l'aller de sa demi-finale de Coupe d'Inter, les Nerazzurri sont 3e de Serie A. Après avoir longtemps menés la danse, les tenants du titre ont connu une période de moins bien en février (2 défaites, 2 nuls). Le week-end dernier, l'Inter et Lautaro Martinez se sont réveillés de la plus belle des manières en explosant la Salernitana à San Siro (5-0), avant de confirmer mardi à Anfield (0-1, 4e but de la semaine de l'international argentin). En face, le Torino ne joue plus grand chose et cela se sent dans les résultats. 11e avec 12 points d'avance sur la zone rouge et 13 de retard sur les places européennes, les Granata n'ont pas gagné depuis mi-janvier (3 défaites, 3 nuls).

Encore une fois, le PSG a énormément déçu, victime de lui-même et de sa fragilité mentale. Sorti assez honteusement par le Real alors qu'il avait le match en mains après un nouveau but de Kylian Mbappé, le club parisien va sans doute passer ses nerfs sur la lanterne rouge de Ligue 1. Dernier du classement, Bordeaux a perdu 7 de ses 10 derniers matchs et s'est incliné à domicile face à Troyes la semaine passée alors que les Troyens semblaient être l'adversaire idéal pour se relancer. Invaincu cette saison à domicile en championnat (12 victoires et 1 nul face à Nice), ce triste PSG devrait dominer d'encore plus tristes Girondins ce dimanche au Parc des Princes.