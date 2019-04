272€ à gagner avec Arsenal & PSG

Arsenal - Crystal Palace :

PSG - Monaco :

Si vous misez sur les victoires d'Arsenal et du PSG dans un pari combiné, la cote atteindra :

En pleine confiance en cette fin de saison, Arsenal a fait belle impression cette semaine en validant son ticket pour le dernier carré de la Ligue Europa. En effet, après avoir dominé Naples à domicile à l'aller (2-0), l'équipe s'est imposée au San Paolo (1-0). En championnat, lesoccupent le 4rang du classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Parfois en difficulté hors de leurs bases, les hommes d'Unaï Emery se montrent en revanche intraitables à domicile. Ils ont été défaits par Manchester City lors de la 1journée. Depuis, ils ont aligné 16 matchs sans revers devant leurs fans en Premier League (14 victoires et 2 matchs nuls). Dans son antre, Arsenal a les atouts pour dominer ce dimanche une formation de Crystal Palace qui ne jouent plus rien en cette fin de saison.En roue libre, le PSG peine à bien terminer cette saison mais ce match face à Monaco doit servir aux Parisiens de valider et fêter leur titre de champion de France. Si Thomas Tuchel a déploré publiquement le manque de choix dont il dispose pour constituer ses équipes en cette fin de saison, certains éléments importants pourraient effectuer leur grand retour, à l'image des attaquants Di Maria, Neymar et Cavani, et du milieu Marquinhos. Mis au repos en milieu de semaine, le meilleur buteur de Ligue 1 Kylian Mbappé devrait être logiquement titularisé. Le PSG a ainsi une belle opportunité de l'emporter ce dimanche face à une formation monégasque très décevante cette saison et qui reste sur 1 défaite (face à Caen) et 2 nuls (contre Guingamp et Reims) en championnat.