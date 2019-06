27 fans de MU arrêtés pour racisme depuis 2014

AS

Rouge de honte.Selon une étude menée par, et relayée par, les fans de Manchester United sont ceux qui ont le plus été arrêtés pour des actes racistes entre les saisons 2014/2015 et 2017/2018. 27 sont concernés pour les, contre quinze à Leeds et Millwall, ou encore treize à Chelsea.Les statistiques pour la saison qui vient de s’achever seront disponibles un peu plus tard dans l’été. Néanmoins, l’exercice de Premier League a été marqué par plusieurs actes racistes, notamment à l’encontre de Raheem Sterling On a connu des statistiques plus reluisantes.