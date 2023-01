266€ à gagner avec le Real & Manchester City !

Déposez 100€ et misez DIRECT chez Winamax

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt

Notre combiné sur les matchs de mercredi

Real Madrid - Valence :

Southampton - Manchester City :

Si vous misez par exemple sur les victoires du Real et de Manchester City, la cote atteindra :

Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné peut être joué en récupérant d'autres bonus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT !Récupérezaprès inscription jusqu'à 100€ chez- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.Tenant du titre de cette SuperCoupe d'Espagne joué depuis 2019 en Arabie Saoudite dans un format à 4 équipes, le Real affronte en demi-finale une équipe de Valence qui a difficilement redémarré post-Mondial. Si comme le Real, le club entraîné par Gennaro Gattuso a passé son premier tour de Coupe du Roi, il a perdu ses deux matchs de championnat, sur la pelouse de Villarreal (2-1) et plus surprenant le week-end dernier à domicile face au mal classé Cadiz (0-1). Egalement battu 2-1 dans le nouveau Madrigal, le Real a en revanche remporté son match face à Valladolid (0-2) avec un doublé de Benzema.est en grande forme et on connaît l'appétit du Real pour les trophées. Logiquement, le Real devrait passer en finale.Encore en lice pour un quadruplé, Manchester City est le plus avancé dans cette League Cup. Déjà en quart de finale, les Citizens se déplacent ce mercredi à Southampton, lanterne rouge de Premier League. Vainqueurs 4-0 desen octobre en championnat (à domicile), les hommes de Pep Guardiola viennent d'infliger le même score à Chelsea en FA Cup ce week-end en laissant au repos Haaland, de Bruyne ou encore Ederson. Cela devrait encore pouvoir le faire pour l'ogre mancunien face à une équipe de Southampton globalement en grosses difficultés cette saison. Man City vise le dernier carré.chezoù vous pouvez récupérer 100€ DIRECT de bonus (déposez 100€ et jouez avec 200€).- Récupérez le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€ en Bonus.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce combiné et tentez de gagner(366€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavec