262€ à gagner avec la Juventus & le Paris FC + 10€ offerts sans sortir la CB

110€ offerts chez PasinoBet dont 10€ sans sortir la CB

Récupérez facilement vos 10€ sans avoir à déposer :

ATTENTION, ce pari gratuit de 10€ est crédité à la validation définitive du compte :

Et 100€ offerts pour le retour de PokerStars Sports

Notre combiné du week-end

Crotone - Juventus :

Paris FC - Pau :

Si vous misez sur les victoires de l'Italie et des Pays-Bas dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PasinoBet

Profitez de votre 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Cliquez sur le bouton "Je m'inscris"- Remplissez le formulaire puis cliquez sur "Ouvrir mon compte"- Le pari gratuit de 10€ vous sera crédité après la validation définitive de votre compte- Vous avez aussi accès à la 2partie du bonus : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant- Si votre 1er pari après dépôt est perdant, il vous est totalement remboursé en 2 paris gratuits (50% dès que votre pari est terminé et 50% à la validation définitive du compte).- vous devez donc transmettre à PasinoBet les documents demandés (justificatifs d'identité et bancaire qui sont également nécessaires pour pourvoir retirer vos gains).- vous devez également saisir le code d'activation dans le profil de votre compte, une fois celui-ci reçu par courrier.Revenu à un nom plus facilement identifiable au vu de l'expérience de la marque,(ex-BetStars) a aussi simplifié son bonus de bienvenue : 100€ de pari remboursé en 48 heures.Ceest très simple à récupérer :- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€ !- Misez votre 1pari de 100€ sur le match de votre choix (sans minimum de cote)- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit sous 48 heures max.(si vous misez 50€ sur votre 1pari, vous recevrez un remboursement de 50€).La Juventus sera privée de Cristiano Ronaldo et quelques autres joueurs mais le 11 probable annoncé par lareste très convenable : Buffon - Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado - Arthur, Bentancur, Frabotta - Kulusevski, Morata, Chiesa. Alors que l'Atalanta et le Milan AC ont signé un démarrage parfait et s'annoncent comme des vrais concurrents pour le titre, la Juve (2 victoires dont 1 sur tapis vert, et 1 nul) ne peut se permettre de perdre des points à Crotone. D'autant que le promu a démarré sa saison de manière exécrable par 3 grosses défaites (4-1 chez le Genoa et à Sassuolo, et 0-2 à domicile face à un Milan AC privé d'Ibrahimovic).Belle surprise de L2 il y a 2 saison, le Paris FC avait presque sabordé intentionnellement ses chances de montée car le président sentait le club pas encore prêt à supporter la L1 financièrement. Désormais soutenu par un fonds souverain venant du Royaume du Bahreïn, le club francilien ne veut plus perdre de temps. Ayant gardé René Girard qui a permis le maintien de l'équipe la saison passée, le Paris FC a démarré sur les chapeaux de roues sa nouvelle saison : 3 victoires dont la dernière à domicile face au Havre (3-0) avant la trêve, 1 nul chez la surprise niortaise, pour 1 seule défaite face à Nancy. Contre des Palois promus qui ont énormément de mal à se mettre au niveau (3 nuls, 3 défaites, seulement 2 buts marqués, 1 place de lanterne rouge, et 1 première victoire ratée lors de la dernière journée face à des Nancéiens réduits à 10, le Paris FC devrait poursuivre sur sa lancée.- 2,62 chezqui vous offre 100€ + 10€ offert SANS SORTIR LA CB- 2,60 chezqui vous offre, dont un- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce combiné pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€ !- Misez votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de remporter- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre votre premier pari remboursé de 150€ au lieu de 100€ en ce momentavecqui vous offre Un bonus ÉNORME de 150€avecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ SANS CONDITION dès la fin de votre premier pariavecqui vous offre 150€ remboursés si votre 1er pari est perdantavecqui rembourse votre premier pari remboursé de 120€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 150€