261€ à gagner avec Chelsea & West Ham !

Comme en milieu de semaine, on essaie de vous faire plus que doubler votre mise sur les matchs du week-end

Chelsea - Sheffield Wednesday :

West Ham - Fulham :

Si vous misez sur les victoires de Chelsea et de West Ham dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Même si sa victoire de mercredi face à Rennes (3-0) a été entaché d'une grosse faute d'arbitrage, Chelsea a tout de même enchaîné un 3très large succès consécutif sans encaisser de but après ceux obtenus face à Burnley (0-3) et Krasnodar (0-4). Auteur d'un mercato très ambitieux, Chelsea semble avoir lancé sa saison depuis qu'Edouard Mendy a été intronisé officiellement titulaire dans les cages des. Les filets de Chelsea n'ont d'ailleurs plus trembler depuis (6 clean sheets pour Mendy). Face à l'avant-dernier du classement et la co-pire attaque de Premier League Sheffield United (3 buts marqués seulement en 7 matchs), Chelsea devrait pouvoir s'imposer et continuer sa remontée au classement.Autre équipe en pleine remontée, West Ham avait démarré très mal sa saison (2 défaites consécutives), dans la lignée de la précédente. Malgré un calendrier très compliqué, lesont ensuite battu les(4-0), Leicester (0-3), et fait deux bons nuls face à Tottenham et Chelsea. Battu de peu à Liverpool la semaine passée (2-1), West Ham doit maintenant absolument l'emporter ce samedi à domicile face à une équipe à sa portée. Promu, Fulham compte seulement 4 points, pris uniquement face à des équipes relégables (nul contre Sheffield et victoire face à WBA). A priori l'écart de niveau entre ces deux équipes est important.2,61 chezqui offre- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés en CASHavecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ SANS CONDITIONS dès la fin de votre premier pariavecqui vous offre Un bonus ÉNORME de 150€ dont votre 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 150€ au lieu de 100€ en ce momentavecqui vous offre un premier pari remboursé 100€avecqui rembourse votre premier pari remboursé de 120€avecqui vous offre 10€ SANS DEPOT + un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 150€ remboursésavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 150€