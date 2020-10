259€ à gagner avec Arsenal & Leicester !

150€ offerts pour parier

Auteur d'une 1partie de saison non conforme aux ambitions l'année dernière, Arsenal a ouvert une nouvelle page en intronisant sur le banc le disciple de Pep Guardiola, Mikel Arteta. Cette arrivée a apporté un vent de fraîcheur à un club en difficulté. Les joueurs font confiance aux capacités d'un coach porté sur le beau jeu et l'attaque et le meilleur signe est la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang qui n'avait pourtant pas caché ses envies de départ. Début août, la formation londonienne a sauvé son précédent exercice en remportant la FA Cup aux dépens de Chelsea, assurant ainsi une qualification européenne. Cette saison, les Gunners font pour le moment très belle impression en championnat. Ils ont remporté leurs 2 premiers matchs disputés à Fulham (0-3) et contre West Ham (2-1) avant de perdre chez le champion en titre Liverpool le week-end dernier (3-1). En face, Sheffield United a dépassé toutes les espérances pour son retour au sein de l'élite l'an passé (9de Premier League). La saison de la confirmation s'annonce plus difficile et les hommes de Chris Wilder ont bien mal débuté ce nouvel exercice. Incapables de marquer lors des 3 premières journées, ils se sont tour à tour inclinés contre Wolverhampton (0-2), à Aston Villa (1-0) et face au promu Leeds le week-end dernier (0-1). Sur la lancée de son prometteur début de saison, Arsenal a les atouts pour s'imposer face à Sheffield ce dimanche, 3 jours après avoir écarté Liverpool en 8de finale de Carabao Cup.Longtemps dans le Big 4 l'année dernière, Leicester peut nourrir de sérieux regrets après avoir terminé à la 5place de la Premier League, non qualificative pour la Ligue des Champions. Victorieux à une seule reprise lors des 5 dernières journées, lesont tout de même validé leur ticket pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Motivés pour cette nouvelle saison, les partenaires de l'inusable Jamie Vardy occupent déjà la tête de la Premier League après 3 journées. Ils se sont tout d'abord imposés chez le promu West Bomwich (0-3) et contre Burnley (4-2) avant de créer une énorme surprise dans l'antre de l'ogre Manchester City le week-end dernier (2-5). De son côté, West Ham ne cesse de décevoir depuis quelques années. En grande difficulté la saison passée, la formation londonienne a bien abordé la dernière ligne droite (aucune défaite lors des 4 dernières journées) pour éviter la relégation (16avec 4 petits points d'avance sur la zone rouge). Le week-end dernier, les Hammers ont remporté leur 1er match de championnat contre Wolverhampton mais ils s'étaient inclinés lors des 2 premières journées. Dans son antre, Leicester devrait faire valoir sa suprématie sur West Ham et ainsi continuer son sans-faute dans cet exercice 2020/2021.