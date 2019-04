255€ à gagner avec Naples & Tottenham

Comme dimanche, on essaie de vous faire doubler votre mise avec un combiné des matchs prévus en ce milieu de semaine

Empoli - Naples :

Tottenham - Crystal Palace :

Si vous misez sur les victoires de Naples et de Tottenham dans un pari combiné, la cote atteindra :

Solide 2de Serie A, Naples est très bien placé pour s'adjuger une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions. Très impressionnants, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont perdu que face à la Juventus lors de leurs 11 derniers matchs de championnat, pour 6 victoires et 4 matchs nuls. Après avoir dominé, devant leurs, l'Udinese (4-2), ils ont confirmé leur belle forme actuelle en s'imposant assez largement dans l'antre de la Roma le week-end dernier (4-1). Pour sa part, Empoli est en difficulté depuis le début de la saison. Victorieuse à une seule reprise lors des 5 dernières journées, pour 3 défaites et 1 match nul, l'équipe occupe le 18rang du classement avec 2 points de retard sur le 1er non relégable. Incapable de s'imposer à l'extérieur depuis le début du championnat (10 défaites et 4 matchs nuls), Empoli devrait éprouver de légitimes difficultés à rivaliser avec Naples ce mercredi soir.Tottenham est actuellement 4de Premier League et compte le même nombre de points que l'équipe classée à la 5place, non qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Longtemps bien installée dans le Top 4, la formation londonienne est désormais sous la menace de Manchester United et Chelsea, et doit réagir. Si lesne sont pas parvenus à s'imposer lors des 5 dernières journées (4 défaites et 1 match nul), ils restent convaincants à domicile en atteste la belle série en cours de 5 matchs sans revers (4 victoires et 1 match nul contre Arsenal). De son côté, Crystal Palace figure au 13rang du classement et devrait vivre une fin de saison sans véritable enjeu. Pour l'inauguration de son nouveau stade, Tottenham devrait repartir de l'avant.