255€ à gagner avec Arsenal & Bayer Leverkusen

Wolverhampton - Arsenal :

Bayer Leverkusen - Stuttgart :

Si vous misez par exemple sur les victoires d'Arsenal et du Bayer Leverkusen dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné donné en exemple peut vous rapporter pour 100€ de mise :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout va mal du côté de Wolverhampton qui rencontre d'énormes difficultés depuis le début de la saison. Largués au classement avec seulement 10 points pris en 14 journées, lesne se trouvent qu'en 19position de Premier League et ils restent même sur une bien mauvaise série de 3 défaites lors des 4 dernières journées jouées contre Crystal Palace (1-2), Leicester (0-4), Brentford (1-1) et Brighton (2-3). Et malgré leur victoire obtenue cette semaine en League Cup contre Leeds (1-0), la marche semble trop haute pour Wolverhampton face au leader Arsenal. En effet, lessont en pleine forme si l'on met de côté leur défaite en League Cup cette semaine contre Brighton avec une équipe remaniée. (1-3). Affichant 6 victoires lors des 7 dernières journées, ils tenteront de s'imposer pour s'assurer de garder la 1place lors de toute la trêve de la Coupe du monde. Bien plus solides sur le plan collectif, les Londoniens semblent en mesure de s'imposer samedi.Bien mal parti cette saison, le Bayer Leverkusen a vite pris du retard en championnat, allant même jusqu'à occuper une place de relégable pendant quelques semaines. Dans l'obligation de réagir, les pensionnaires de la BayerArena ont remercié leur coach Gerardo Seoane et ont fait confiance à Xabi Alonso pour redresser la situation. Après quelques semaines de rodage, l'ancien de Liverpool semble imposer sa patte dans cet effectif qui est reparti de l'avant avec deux derniers succès contre l'Union Berlin (5-0) dimanche dernier et Cologne (1-2) mercredi soir. Samedi, le 11 de l'Usine reçoit Stuttgart 15qui est globalement en galère dans ce championnat allemand et qui reste sur 3 revers hors de ses bases. Aussi, le Bayer pourrait aligner une 3victoire de rang et s'éloigner un peu plus de la zone rouge.- 2,52 chezqui vous offre!!!- 2,55 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL !- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde BONUS en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous récupérez 150€ de BONUS !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavec