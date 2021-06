250€ à gagner en misant sur la France & l'Espagne

Deux bonus spécial EURO pour parier sur un combiné !

Notre combiné Euro de ce lundi

France - Suisse :

Croatie - Espagne :

Si vous misez par exemple sur les victoires de la France et de l'Espagne dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous souhaitez parier sur ce combiné chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser aujourd'hui, on vous propose de parier chez 2 sites différents :1-qui vous offreVous avez notamment le droit à unpour jouer notre combiné2-qui vous offreSi votre 1pari est perdu, vosMalgré une grosse adversité, l'équipe de France est parvenue à s'adjuger la 1du groupe de la mort. Dès leur entrée en lice, les Bleus ont marqué les esprits en s'imposant face à l'Allemagne à Munich au terme d'une affiche très serrée entre 2 candidats au titre dans cet Euro (0-1). La suite a été plus difficile puisqu'ils ont concédé le partage des points en Hongrie (1-1) avant d'aligner un 2nd match nul face au Portugal (2-2). Didier Deschamps peut tout de même se féliciter du réveil de Karim Benzema. Auteur de 2 premiers matchs décevants, le Madrilène a engrangé un maximum de confiance face au Portugal en inscrivant un doublé. Sa montée en puissance est bien évidemment une excellente nouvelle pour la suite de la compétition. En face, la Suisse n'a pas vraiment convaincu jusqu'à maintenant, ayant arraché sa qualification pour les 8de finale lors du dernier match de poule. Tenue en échec par le Pays de Galles (1-1) et largement battue par l'Italie (0-3), la Nati a affiché ses manques dans ces 2 rencontres avant de battre une décevante Turquie (3-1).Après une préparation tronquée par des cas de Covid, l'Espagne a dû s'employer durant la phase de groupes. Pour débuter la compétition, laa largement dominé la Suède dans le jeu mais une inefficacité chronique l'a empêché de convertir ses nombreuses occasions (0-0). Par la suite, les hommes de Luis Enrique ont une fois de plus affiché certaines limites en concédant le partage des points face à une faible Pologne (1-1). Avec le retour de leur capitaine Busquets (cas Covid avant la compétition), ils ont en revanche infligé une véritable correction à la Slovaquie lors de la 3journée (5-0), s'adjugeant ainsi le 2rang du groupe E. Dans son style atypique de conservation du ballon (parfois à outrance), l'Espagne a imposé son jeu lors des 3 journées mais a du attendre le match face aux Slovaques pour confirmer sa capacité à convertir ses nombreuses situations. De son côté, la Croatie n'affiche pas le même niveau que lors de la Coupe du Monde 2018. Les Croates ont perdu leur unique match disputé face à un "gros", l'Angleterre (0-1), et ont été tenus en échec par la République Tchèque (1-1). Dos au mur lors de la dernière journée, ils ont profité de la faiblesse de l'Ecosse et du réveil de leur capitaine Modric pour l'emporter. Dans ce remake du 8de finale du dernier Mondial, l'Espagne peut prendre sa revanche sur la Croatie qui sera privée de son joueur le plus influent depuis le début du tournoi, Perisic (2 buts, 1 passe décisive).- 2,48 chezqui vous offre un- 2,50 chezqui offre+ 50€ pour tester les paris hippiques (nouveau bonus).- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce combiné pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés en CASH- Vous avez également le droit à 50€ pour tester les paris hippiquesavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de Monacoavecavecavec