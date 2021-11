25 ultras de la Juve interdits de stade après les affrontements contre la police lors du derby

ABC

Une sanction à la hauteur.Vingt-cinq membres de groupes ultras de la Juventus ( « Tradizione Antichi Valori » et « Bravi Ragazzi » ) sont désormais interdits de stade pour des durées entre deux et sept ans, à la suite des affrontements avec la police avant le derby contre le Torino , le 2 octobre au Stadio Olimpico de Turin. La Gazzetta annonce 92 ans de suspension cumulée pour les ultras, avec en plus l'obligation de pointer au commissariat lors de chaque match de la Juve, pour attester de leur non-présence au stade. Le quotidien italien précise en plus que beaucoup de ces 25 personnes sont des récidivistes.Avant ce match contre le Toro, environ 200 supporters s'en sont pris aux forces de l'ordre présentes aux abords du stade, avec des jets de bouteilles en verre et des coups de bâtons. Deux personnes avaient été interpellées le jour même. Depuis, la DIGOS, une division d'investigation et d'opération spéciale de la police italienne, a identifié 23 personnes supplémentaires grâce à la vidéosurveillance.Heureusement que Dimitri Payet ne tire pas de corners en Italie.