248€ à gagner avec l'Atalanta & Lokomotiv - Salzbourg !

Comme sur 3 de 4 derniers combinés (ici, ici et ici), on essaie de vous faire plus que doubler votre mise sur notre combiné C1 des matchs de mardi

Atalanta - Midtjylland :

Lokomotiv Moscou - Salzbourg :

Si vous misez par exemple sur la victoire de l'Atalanta et le pari "Victoire Lokomotiv ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trop irrégulière en cette première partie de saison, l'Atalanta vient d'enchaîner une victoire à Anfield face à Liverpool (0-2) et une défaite à domicile face au Hellas Vérone sur le même score dans la même semaine. La bonne nouvelle pour les Bergamasques est qu'ils reçoivent ce mardi Midtjylland. Seule équipe encore à 0 point en C1 avec l'OM, le club danois semble être la formation la plus faible de cette Ligue des Champions malgré l'arrivée cet été de l'ancien du Celta Vigo, Pione Sisto. Vainqueur au Danemark sur le score de 4-0, l'Atalanta ne devrait pas laisser échapper les 3 points dans un groupe D où trois équipes peuvent encore se qualifier pour les 1/8Depuis le début de cette Ligue des Champions, le Lokomotiv Moscou est systématiquement sous-coté et cela semble être encore le cas sur cette 5journée. Pourtant, c'est bien le club russe qui devance pour l'instant Salzbourg dans la course à la C3 et qui pourrait même dépasser l'Atlético pour une qualification en 1/8. En effet, le club de Krychowiak n'est qu'à 2 points derrière des Colchoneros qu'ils ont su tenir en respect deux fois (1-1 en Russie et 0-0 la semaine passée au Wanda Metropolitano). Auteur d'un bon nul à l'aller à Salzbourg et seulement battu par le Bayern pour l'instant dans cette poule, le Lokomotiv pourrait de nouveau au moins tenir le nul face aux Autrichiens qui n'ont pris qu'1 point sur les 4 premières journées.- 2,37 chezqui offre!!!- 2,48 chezqui vous offre, dont un- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple 100€ votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 120€avecqui vous offreavecqui vous offreavecqui vous offre un bonus ENORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 10€ SANS DEPOT + un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 150€ remboursésavecqui vous offre un bonus de 100€