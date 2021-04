247€ à gagner avec Real - Chelsea & PSG - Man City !

Ce week-end, on vous a proposé une cote à 12,90 qui est passée. Retrouvez cette fois notre combiné sur les 1/2 finales aller de Ligue des Champions





Real Madrid - Chelsea :

PSG - Manchester City :

Vous n'êtes pas encore inscrit chez VBET ?Le site de paris sportifs partenaire de l'AS Monaco vous offreSi vous cherchez un nouveau site pour récupérer un gros bonus et miser sur la C1, c'est clairement le moment de découvrir VBET.Instigateur principal du très controversé projet de Super Ligue, le Real Madrid a déclaré la guerre avec l'UEFA, organisateur de la C1. Pourtant, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue des Champions entretient une relation spéciale avec cette compétition et les hommes de Zizou sont même encore en lice pour s'adjuger une 14ème Coupe aux grandes oreilles cette année. Ils sont même favoris dans cette demi-finale face à une formation de Chelsea pas vraiment attendue à ce niveau de la compétition. Poussifs durant la 1ère partie de saison, lesapparaissent beaucoup plus consistants depuis quelques semaines. Pour ce match aller, le Real peut compter sur un Karim Benzema au sommet de sa forme. Atout offensif redoutable, l'ancien Lyonnais réalise une grande saison et son amour pour la Ligue des Champions n'est plus à démontrer (5ème meilleur buteur de l'histoire à 1 longueur de Raul). Il sera notamment soutenu par le virevoltant Vinicius qui s'est distingué contre Liverpool au tour précédent avec un doublé lors du match aller. Benzema ou Vinicius peuvent trouver la faille face aux Blues ce mardi.Le PSG n'affiche pas la même supériorité sur la scène nationale cette saison. 2es de Ligue 1, les Parisiens vont devoir s'employer pour s'adjuger un nouveau titre. Néanmoins, le rêve ultime du club reste la Ligue des Champions. L'an passé, les partenaires de Neymar ont passé un cap en se hissant jusqu'en finale avant de perdre face au Bayern Munich. Cette saison, ils espèrent bien soulever le trophée. Afin de se hisser dans le dernier carré, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas été épargnés mais ils se sont tout de même défaits de 2 mastodontes du Vieux Continent, le Barça et le Bayern. Ce mercredi, le PSG fait à nouveau face à un très sérieux adversaire. A l'image de Paris, lessont entrés dans une nouvelle galaxie suite à l'arrivée d'investisseurs mais la formation mancunienne n'a toujours pas dépassé les demi-finales malgré des investissements colossaux. A domicile, le PSG pourra compter sur son attaque de feu, la meilleure d'Europe peut-être, pour éviter la défaite et ainsi conserver toutes ses chances de qualification avant le match retour.► Si vous misez sur les paris "Benzema ou Vinicius buteur" et "Victoire du PSG ou match nul" dans un combiné, la cote sera à 2,47 chez VBET , NOUVEAU site de paris sportifs qui vous offre un 1pari remboursé de 100€- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce combiné pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.