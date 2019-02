242€ à gagner avec OM & Naples

Deux sites de paris sportifs viennent de tout juste de changer leur bonus, proposant une meilleure offre à leurs nouveaux joueurs. Voici notre combiné du week-end pour doubler votre mise en utilisant ces bonus

4

OM - Amiens :

Naples - Torino :

Si vous misez sur les victoires de l'OM et du Napoli dans un pari combiné, la cote atteindra :

Revenu à une honorable 6ème place en Ligue 1, l'OM s'est relancé dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions (6 unités de retard sur le podium). Dans la tourmente en janvier, les Phocéens sont parvenus à rompre une spirale négative en s'imposant contre Bordeaux (1-0) et à Dijon (2-1) lors des 2 dernières journées. Ce regain de forme est notamment dû au passage de l'équipe à 2 attaquants. Cette disposition tactique a le mérite de placer Mario Balotelli dans les meilleures conditions (2 buts en 3 matchs). En face, Amiens lutte pour sa survie au sein de l'élite. 16èmes du classement avec seulement 2 unités d'avance sur la zone rouge, les Picards ont mis fin le week-end dernier à une mauvaise série de 4 revers de rang en prenant la mesure, à domicile, du relégable Caen (1-0). 2ème plus mauvaise équipe du championnat à l'extérieur (8 points en 12 déplacements), Amiens devrait éprouver des difficultés à rivaliser au Vélodrome ce samedi.Solidement installé au 2ème rang de Serie A, Naples compte 9 points d'avance sur la 3ème place. Ce bon classement, les hommes de Carlo Ancelotti le doivent en grande partie à leurs belles dispositions affichées à la maison. En effet, ils présentent le meilleur bilan du championnat à domicile (10 victoires et 2 matchs nuls) et restent sur une belle série en cours de 5 succès de rang dont le dernier acquis sans difficulté face à la Sampdoria (3-0). Lors de la phase aller, Naples a rendu compte de sa suprématie sur le Torino en s'imposant à Turin (3-1). L'équipe semble avoir toutes les cartes en main pour l'emporter à nouveau ce dimanche et ainsi faire perdurer son invincibilité au San Paolo.