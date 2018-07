Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

Les Péruviens sont en masse pour prendre l'avion pour Ekaterinbourg. Pas fatigués par le réveil à 4h30 du matin, ils hurlent «» en petit-déjeunant de mauvais œufs dans un restaurant de l'aéroport.C’est le débat qui agite la toile de bon matin. Passés du statut de peintres à celui d’outsiders, les joueurs russes seraient-ils dopés ? Y a-t-il un complot qui viserait à faire gagner la? Certains n’hésitent pas à trancher dans le vif en pointant du doigt les victoires « suspectes » des Russes face aux Saoudiens et aux Égyptiens. Et pour apporter de l’eau à leur moulin, une chaîne allemande révèle que la Russie aurait caché un contrôle positif de Ruslan Kambolov datant de 2015 et écarté depuis de la sélection, officiellement en raison d’une blessure. TIENS DONC !Pas de trève pour la folie du mercato. Après Nolan Roux à Guingamp, après Bernd Leno à Arsenal , c’est Jean-Philippe Mateta qui fait parler de lui puisque le jeune attaquant prêté cette saison au Havre est cité à Mayence pour un montant qui avoisinerait les dix millions d’euros. Mainzteta en VO.Quelle est la recette miracle pour bien récupérer après un match ? Élément de réponse avec lesIl y a les bonnes vannes et les mauvaises. La star de la BBC Lord Alan Taylor y est allé de sa petite contribution sur Twitter avec un photomontage destiné à l’équipe du Sénégal . On vous laisse deviner dans quelle catégorie le ranger.Ceci dit, comment peut-on oser se moquer d’une équipe dont les supporters sont un modèle de bonne conduite ?Après les coiffeurs serbes, c’est au tour des pizzaïolos russes de démontrer leur habileté à tirer des portraits sur leur lieu de travail. La preuve avec ce sympathique cuistot pétersbourgeois qui a fait ressortir la tronche de Stanislav Cherchesov sur une pizza. Aussi réussi qu’appétissant.Troisième gardien avec la Pologne, Łukasz Fabiański continuera son aventure britannique après la Coupe du monde, puisque West Ham a annoncé avoir recruté le désormais ex-portier de Swansea pour trois ans et un chèque de huit millions. Et vu le début de compétition des siens, il pourrait rejoindre les bords de la Tamise bien plus tôt que prévu.Si vous pensez avoir une relation conflictuelle avec vos parents, dites-vous que ceux-ci n’ont jamais comparé votre démarche à celle d’un poivrot en route pour un magasin d’alcool. Le père de Wojciech Szczęsny, lui, l’a fait . Droit dans les yeux, en direct live à la télé polonaise.À table ! Plutôt banh-mi ou mezze libanais par cette chaleur ? En tout cas un conseil, mieux vaut manger tout seul qu’à la table de Cristiano Ronaldo. C’est Tonton Pat’ qui le dit L’avantage de parler espagnol, c’est qu’on peut s’allier entre supporters espagnols et argentins dans le combat commun qui consiste à faire la nique aux Anglais. La preuve avec ces deux sympathiques fans qui récitent de tête le commentaire qui accompagne le but de Maradona contre l’Angleterre en 1986 :Fin du premier feuilleton mercato, éclipsé par la tension qui monte à l’approche de ce savoureux Portugal-Maroc : Willem Geubbels quitte l’OL et file à Monaco contre un chèque de vingt millions d’euros.Montpellier ne perd pas de temps non plus pour lancer son mercato. La preuve avec la signature du défenseur central Damien Le Tallec qui débarque tout droit de l’Étoile rouge de Belgrade où il vient de remporter le titre de champion de Serbie. Et vu son parcours , il ferait presque office de régional de l’étape pendant cette Coupe du monde.Un groupe de Marocains déploient un grand drapeau palestinien près du stade Loujniki, où leur équipe s'apprête à affronter le Portugal, et chantent «» On leur dit que les Lions de Canaan n'ont pas passé le deuxième tour de qualification de la zone Asie ?Troisième journée de la saison 2018 du baccalauréat, avec les langues vivantes à l’honneur ce mercredi. Parmi les sujets d’expression écrite proposés, on retrouve pêle-mêle : «» , «» , ou encore «Pendant que les stylos griffonnent les feuilles de brouillon, cherchant l’inspiration quant à Elon Musk, la relation entre le progrès technique et la nature, ou des idées pour bâtir la ville du futur, Cristiano Ronaldo plante un coup de casque surpuissant dans les filets de Munir. Comment dit-on «» en arabe ?C’est la mi-temps entre le Portugal et le Maroc. Pendant que certains filent à la buvette chercher un plateau de bières, qui pourraient bien être les dernières , d’autres continuent le match sur Tinder. Aggravant ainsi le risque de faire débloquer les réseaux téléphoniques russes Le Maroc presse, mais n’y parvient pas. En parlant du Maroc, saviez-vous que 21 des 23 joueurs sont nés hors du Royaume ? Et que neuf d’entre eux viennent de France, premier fournisseur de footballeurs de ce Mondial ?Les Lions de l’Atlas ont rugi de tout leur saoul, mais sans jamais parvenir à égaliser. Résultat : c’est la porte. Hervé Renard est en colère , Mehdi Benatia reste optimiste pour l’avenir , mais malgré tout, cette élimination laisse un goût amer en bouche.Alors qu’on vient de donner le coup d’envoi d’un tout aussi alléchant Uruguay-Arabie saoudite, un petit conseil pour se loger gratos à Göteborg pendant quatre jours : gagner un concours dont le prix est l’appartement de l’attaquant Marcus Berg La patte d’un renard nommé Luis Suárez et l’Uruguay s’impose sans briller face à l’Arabie saoudite 1-0 , là où les Russes avaient massacré les Saoudiens – désormais éliminés – avec une. De quoi relancer la théorie du complot : «» Affaire à suivre.Tout vient à point à qui sait attendre dit le proverbe. Ici, il aura fallu patienter deux matchs pour enfin vibrer un peu devant la résistance iranienne et l'armada ibérique. Qui a dit que les sexy 0-0 n'existaient pas ?Deux buts refusés pour l'Iran, un csc accordé à Diego Costa et l'Espagne a désormais un pied en huitièmes de finale. Pour valider le passage au stade supérieur, il ne faudra pas perdre face au Maroc. Et si laest toujours en course pour le titre final, celui de plus belle touche du tournoi est d'ores et déjà attribué à Milad Mohammadi, sans aucune forme de contestation possible.