24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

J'ai passé la nuit à faire un étrange reportage. Une cinquantaine de nigerians viennent de passer la nuit devant leur ambassade à #Moscou . L'ambassade du Nigeria n'en a strictement rien à faire. (Désolé pour la qualité de l'image, il était 3h30) #thread pic.twitter.com/Mvn3n02lYw — Paul Gogo (@Paugog) 13 juillet 2018

Quand les députés chantent "Allez les bleus" pic.twitter.com/LxacdgRqTm — JeanBaptiste Daoulas (@jbdaoulas) 13 juillet 2018

Par Julien Duez

C’est une première depuis l’apparition de l’équipementier américain lors de la Coupe du monde 1994 : Nike habillera les deux finalistes du Mondial. Une revanche sur son rival Adidas pour la marque à la virgule, puisque celle aux trois bandes équipait l’Allemagne et l’Argentine en 2014. Comment dit-on cocorico en anglais des Etats-Unis ?Un groupe d’une cinquantaine de Nigérians vient de passer la nuit sur le trottoir devant l’ambassade de leur pays. Arnaqués par un passeur qui leur avait promis un avenir parfois footballistique en Russie, ils sont coincés à Moscou et ne peuvent rentrer chez eux. Les détails de l’histoire sont à dérouler dans le fil ci-dessous.Il y en a qui aiment rappeler l’existence de la malédiction So Foot, mais en terme de jeu dangereux avec le karma,fait aussi très fort.Et si même Nike s’y met en plus… Guedes et Eder filent en Chine. Le premier au Shandong Luneng, le second au Jiangsu Suning. Bon en fait il s’agit de Roger Guedes de Palmeiras et d’ Eder l’Italien de l’Inter. Oui, désolé, mais quand c’est calme, on essaye de s’exciter comme on peut.Syndrome du mec perdu qui brille en Coupe du monde, Xherdan Shaqiri serait sur le point de signer à Liverpool, ce qui le priverait de goûter aux joies du Championship avec Stoke City. Au moins, dans une ville dont le symbole est un oiseau, ces célébrations ailées passeront inaperçues.Sans trembler, Gianni Infantino déclare que le Mondial russe a été «» Dans le même temps, il confirme que la prochaine édition au Qatar se jouera en hiver et qu’il doit se concerter avec les locaux pour savoir combien d’équipes y prendront part. Et nous on a juste envie de se recoucher après ça.rapporte que pendant la demi-finale entre les Bleus et la Belgique, la consommation d’électricité en France a chuté de 1200 mégawatts. Soit l’équivalent de la consommation de la ville de Lyon. La raison ? Les fans ont été particulièrement nombreux à regarder le match dans des lieux publics. Comme quoi, le contact humain, c’est bon pour la planète.Quand on demande à Antoine Griezmann ce qu’il aime faire chez lui, ce dernier répond «» Qui a dit que les footballeurs étaient des personnes compliquées ?Le ministre de l’intérieur Gérard Collomb annonce que pas moins de 110 000 policiers seront déployés sur tout le territoire le week-end de la finale. Nom de l’opération : «En échange de 23 millions, Alassane Pléa devient le transfert entrant le plus cher de l’histoire du Borussia Mönchengladbach. Beaucoup de pression sur les épaules du désormais ancien Aiglons qui devra sortir la machine à buts le plus vite possible pour ramener les poneys dans les hauteurs du classement de la Buli.En parlant de Nice, Patrick Vieira s’est exprimé dans les colonnes desur la volonté de Mario Balotelli de quitter les Aiglons. Actuellement en cours de négociations avec l’OM, Super Mario ne s’est pas présenté au stage de préparation. «» En fait Vieira n’est pas énervé, il est déçu. Et ça, c’est pire.Ce dimanche, les Bleus auront besoin d’avoir tout le pays derrière eux. Tout le pays. Même les députés. Même ceux qui chantent «La FIFA a infligé une amende de 60 000€ à l’équipe d’Angleterre après que trois de ses joueurs aient porté des chaussettes non-conformes, comprenez non-floquées de la virgule qui équipe les Three Lions. 60 000€ pour des chaussettes non-conformes. Y a-t-il moyen de détester encore plus le football ?Des nouvelles de Sylvain Kastendeuch. Aujourd’hui président de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS), l’ancien Messin est heureux. Et pour cause, le Sénat vient d’adopter un amendement au projet de loi sur la formation professionnelle qui rétablit la durée maximale du premier contrat professionnel des sportifs à trois ans, contre cinq en première instance. Une victoire pour les syndicats concernés, qui voyaient dans cette longue durée, une volonté des dirigeants de «» Reste aux députés de ratifier la réforme en seconde lecture la semaine prochaine et on évitera peut-être une grève des joueurs professionnels en cours de saison.Le néerlandais Dylan Groenewegen s’impose à Chartres lors du sprint massif qui conclut la septième (et plus longue avec 231 kilomètres à avaler) étape du Tour. L’occasion de rappeler que la préfecture eurélienne a vécu la naissance d’un tout nouveau club - le C’ Chartres Football - qui évoluera en National 2 la saison prochaine. Avec Jean-Guy Wallemme aux commandes, s’il-vous-plaît !Les jours blancs en fin de Coupe du monde sont l’occasion de se rabbattre sur les amicaux de préparation. Citons pêle-mêle la victoire de Bordeaux sur le Gazélec (1-0), celle d’Amiens contre l’UNFP (4-1), de Guingamp contre Cholet (1-0)Les Olympiens - marseillais comme lyonnais - se testaient également aujourd’hui. Les premiers ont été défaits par Saint-Étienne (1-0) et ont vu sortir Sertic et Ocampos sur blessure. Quant aux seconds, ils ont été accrochés (2-2) par les Suisses du FC Sion. Pas brillant. Heureusement, pour se consoler, il y a le tirage au sort de la Coupe de la Ligue !Au terme de 6h35 de jeu (soit le troisième match le plus long de l’histoire), Kevin Anderson a battu John Isner en demi-finale de Wimbledon (7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24). Plus captivant qu’une étape de plat, moins qu’une petite finale de Coupe du monde. Vivement demain !