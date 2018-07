24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

#CM2018 #GERSWE #ALLSUE 32e, 0-1 ⚽ BUT SUEDOIS ?? TOIVONEN LOBE NEUERSur une perte de balle de Kroos, la Suède se projette vite et Toivonen est trouvé dans la surface. Son contrôle poitrine est parfait, son petit ballon au-dessus de Neuer aussi ! https://t.co/6o6C7Fy276 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 23 juin 2018

Par Adrien Candau

: Une grosse frayeur pour commencer. Dans la nuit de vendredi à samedi, les médias péruviens rapportent que le réacteur d'un avion de la compagnie Utair a pris feu, alors qu'il ralliait Moscou, avec 70 supporters de la Blanquirroja à son bord . Plus de peur que de mal pour tout le monde, alors que l'appareil se posera finalement sans encombre. Reste que, pour ceux qui en doutaient encore, l'avion en Russie, ça craint un peu . Dorénavant, privilégiez les moyens de transports terrestres comme la trottinette électrique en été et les chiens de traîneau en hiver.: Une adolescente française, qui vit avec sa mère à l'ouest du Canada, raconte qu’elle a franchi sans s'en rendre compte la frontière américaine, alors qu'elle effectuait un jogging. Pas de pot pour elle, deux agents américains en charge de la surveillance de la frontière la repèrent. «» Hé bah si : ladoit passer deux semaines dans un centre de détention. La procédure, c’est la procédure: François Pinault, collectionneur milliardaire et fondateur du groupe de luxe Kering tacle à la carotide Emmanuel Macron qui, selon lui, «» . Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement réplique, bien sur ses appuis sur Europe 1 : «» Jean-Michel Aulas, au-dessus de ces chamailleries politiciennes, s'attaque pour sa part aux vrais problèmes de la nation en décortiquant le cas Nabil Fekir : «» C'est quand même beau l'amour.: Amour toujours, envoyé au charbon en conférence de presse , Florian Thauvin confie que les Bleus ont toujours un peu lequand il sont éloignés de leurs proches, comme c'est actuellement le cas en Russie. «» Doudou comme Thauvin.: Amélie Mauresmo devient la première femme à être nommée capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. On ignore si Bernard Lacombe a un avis sur la question, mais il vaut sans doute mieux qu'il le garde pour lui : L'Islande ne répond plus. Séchés deux à 0 par le Nigeria vendredi , les Vikings annoncent qu'ils devront se passer de leur physio, Petur Orn Gunnarsson, qui s'est salement amoché la main après une chute en vélo. Surement un retour de karma venu punir les Islandais d'avoir popularisé cette saleté dedans tous les stades du monde.: Le secrétaire général de la Fédération serbe, Jovan Surbatovic, annonce qu'il compte «» à la FIFA pour dénoncer les gestes de Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, qui ont fêté leurs pions inscrits vendredi face aux Serbes en faisant la célébration de l'aigle bicéphale, symbole de l'Albanie . Si tout cela se finit devant la Cour pénale internationale, on sera à peine surpris.: En Indre-et-Loire, on apprend qu'un homme a été tué par un gendarme, qu'il menaçait pourtant d'une arme factice. C'est con. Dylan Bronn, lui, ne simule pas : après avoir permis à la Tunisie de revenir à un but de la Belgique (1-2), le défenseur doit sortir du terrain à la 22minute de jeu, à la suite d'une blessure au genou gauche. La vie est injuste, le football aussi.: Romelu Lukaku assassine la Tunisie, en plantant sa seconde banderille du match, d'un astucieux piqué. Son deuxième doublé en deux rencontres lors du Mondial russe et son quarantième but en 71 sélections. Il ne restera bientôt plus un seul footix pour expliquer qu'il est incapable d'effectuer un contrôle orienté.: Maradona décide d'en rajouter une couche sur l'Argentine , qui n'a toujours rien montré de probant après ses deux premiers matchs du Mondial : «» Tirer sur l'ambulance, tout ça, tout ça...: La Belgique achève son entreprise de démolition de la Tunisie. Bilan : victoire cinq buts à deux des Diables rouges. Le sélectionneur tunisien, Nabil Maâloul, le vit plutôt très mal : «» Whabby Kazry, lui, préfère verser dans l'analyse : «» Bien vu Sherlock.: Chicharito enrhume la défense de la Corée du Sud d'une feinte de frappe de petit filou, avant de conclure froidement. Ça fait 2-0 pour le Mexique et 50 buts en sélection pour le petit pois. Comment dit-on légende en espagnol, déjà ?: Victoire deux à un de la, qui a de grandes chances de voir bientôt les huitièmes de finale. Javier Hernández, toujours lui, est élu «» . Une récompense à laquelle n'aura quoi qu'il arrive pas droit son coéquipier et capitaine, Rafael Márquez. Entré en jeu à la 67minute, le défenseur est boycotté par les sponsors américains de la Coupe du monde, en raison de ses liens supposés avec un parrain de la drogue mexicain. Mais bon, remporter le «» , Rafa Márquez s'en tamponne probablement pas mal.: L'Allemagne toute entière se bouffe les ongles alors que Marcus Berg s'offre un duel seul face à Manuel Neuer, finalement remporté par le portier du Bayern. Sur beInSport, Jean-Charles Sabattier lâche un tonitruant «» qui a probablement dû résonner jusqu'au stade olympique de Sotchi. Jolie mise en bouche.: Ola Toivonen, qui n'a pas planté le moindre but avec Toulouse cette saison en Ligue 1, vient d'ouvrir le score face au champion du monde en titre. Personne ne semble s'en étonner plus que ça, alors faisons comme si c'était normal après tout.: L'Allemagne croque la Suède deux buts à un : Toni Kroos vient d'envoyer un bonbon à la 92minute dans les filets d'Olsen, alors que laétait réduite à dix, après l'expulsion de Jérome Boateng. C'est fou, c'est beau, c'est, tout simplement.