24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

182

Par Kévin Charnay et Antoine Donnarieix

Aujourd’hui, le Pérou a très bien compris que le football était le sport roi. Tout le reste, on s’en carre. Enfin presque : le Dakar 2019 au Pérou risquerait d’être annulé en raison de problèmes budgétaires. «» , déclare tout de même le Premier ministre péruvien Cesar Villanueva lors d'une conférence de presse. Personne n’y croit.Et si finalement elle était là, la vraie information sportive de la journée ? Chen Weiguang et Huang Feng sont accusés d’avoir favorisé les patineurs chinois lors des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang. Coup de tonnerre.» Voilà ce que publie, quotidien historique péruvien, pour lancer la journée. On va voir ce qu’on va voir.On se rassure comme on peut. Après la défaite de l’Allemagne contre le Mexique, Franz Beckenbauer préfère jouer l’apaisement, et assure que le début de Mondial des siens ressemble à celui de 1974. Ils avaient été sacrés champion du monde à la fin. «, se souvient Beckenbauer.» , déclare-t-il à. Pendant ce temps-là, Emre Can passe sa visite médicale à la Juventus.ALERTE MERCATO ! Tristan Dingomé à Reims, c’est bientôt fait. Les hostilités sont lancées. À Saint-Brieuc, pas de marché des transferts, mais une belle amitié naissante entre Nicolas Hulot et Emmanuel Macron. Le glyphosate ? «» , explique le chef de l'État. Si notre descendance peut éviter d'avoir trois bras et quatre jambes, ce serait pas mal de bien la gérer, cette «» .Retraité depuis 2015 après une saison à Arles-Avignon, Mamadou Niang rechausse les crampons. L'ancien capitaine de l'OM va signer à Marseille Consolat, récemment renommé Athlético Marseille en National 2. Depuis octobre dernier, il était entraîneur adjoint de Consolat et prévoyait déjà son retour sur les terrains depuis plusieurs mois. En route pour la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal !Coup de flip pour l’Angleterre. Dele Alli est absent de l’entraînement depuis sa blessure à la cuisse survenue contre la Tunisie...Les futurs bacheliers sortent tout juste de leurs épreuves. Les S se sont tapé de la vitamine C en physique-chimie, les ES ont dû disserter sur «» et les L ont bûché sur André Gide. «(sic) » , s’excite un lycéen sur Twitter. Un peu dur.Instagram met en place IGTV, une nouvelle fonctionnalité pour concurrencer Youtube. Tant qu’on ne pourra pas regarder des compils «» , ça n’arrivera jamais à la cheville de Youtube.Aujourd’hui, c’est la journée internationale du yoga et de la lenteur. Christian Eriksen n’en a rien à foutre et ouvre le score très rapidement contre l’Australie, avec une belle demi-volée sous la barre.Visiblement, l'Italie a d'autres problèmes à gérer que l'absence de saau Mondial. À Rome, le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, assure qu’il sera bien présent au mini-sommet européen sur les migrations prévu dimanche à Bruxelles. Si l'on s'en tient aux dernières actualités, ce ne sera pas pour balancer une ode au vivre ensemble.Après un bon coup de climatisation, les Danois signent des deux mains un nul équitable avec les Australiens. L'homme du match ? Jedinak, auteur d'un penalty transformé de manière similaire à celui contre la France. Deux buts, soit autant que Romelu Lukaku , la barbe hispter en plus.L'équipe de France se frotte les mains. Grâce à ce match nul, elle peut s'assurer une place en huitièmes de finale en cas de victoire face au Pérou. Pour ce faire, Didier Deschamps rappelle les tauliers : Blaise Matuidi occupera le côté gauche, et Olivier Giroud va se charger de peser sur l'axe central Rodríguez-Ramos. Rassurons-nous pour son épaule, il ne s'agira pas de Sergio Koko, le gorille femelle qui parlait la langue des signes, est morte à l'âge de 46 ans. En revanche, les 19 printemps de Kyky sont toujours vivants. Cette fois-ci, le Parisien occupera le flan droit de l'attaque française dans une enceinte acquise à la cause péruvienne : 20 000chantent et sautent dans le stade. À leurs côtés, les 2000 Français font pâle figure.Impérial Lloris ! Pour sa centième sous le maillot bleu, le portier repousse la tentative de Paolo Guerrero et comble la brèche au sein de la charnière centrale Umtiti-Varane. Le fameux arrêt déterminant. Autre danger simultané : Matteo Salvini menace de lever la protection policière de Roberto Saviano, écrivain de, son enquête publiée en 2006 sur la mafia napolitaine. Sympa.KYLIAN MBAPPÉ MESSIEURS DAMES ! Le Parisien profite d'un superbe travail de Giroud pour pousser la balle au fond des filets et devient ainsi le plus jeune international tricolore à marquer dans une phase finale de Coupe du monde, à 19 ans et six mois. Il bat le précédent record de David Trezeguet pour son but inscrit contre l'Arabie saoudite en 1998. Souhaitons-lui une aussi belle fin de Coupe du monde...ET C'EST BON POUR LES BLEUS ! Une victoire écrasante par le score impressionnant de 1-0 face au Pérou ! Si vous voulez assister à du football champagne, allez donc voir le tournoi départemental de votre petit cousin. En futsal, vous aurez droit à des 5-4, des 6-2... En Russie, c'est la Coupe du monde de football. Et l'important, c'est de gagner. Au suivant.Gagner, c'est une recette que l'Argentine aimerait bien connaître. Tenue en échec pour son premier match contre l'Islande, l'va devoir serrer les fesses contre la Croatie, bien plus coordonnée, maîtresse du jeu et à l'aise dans l'exercice du penalty . Et d'après Sampaoli, la meilleure option est de titulariser Enzo Pérez et Javier Mascherano au milieu de terrain. Bienvenue en 2010.D'après un rapport data publié par, 6700 Français auraient l’oreille absolue. Pour information, cette capacité n’est présente que chez une personne sur 10 000. La phrase absolue, c'est Ricardo Gareca qui semble la prononcer en conférence de presse : «La chèvre Enzo Pérez manque l'ouverture du score face au but vide, alors que Danijel Subašić était pour une fois aux fraises. C'est interdit de louper une occase pareille... Dans l'Hexagone, les bacheliers obtiennent l'autorisation d'utiliser les calculatrices sans le «» pour l'épreuve de mathématiques.Le calcul, Ante Rebić n'est pas vraiment du genre à en faire. Grâce au coup de main de Willy Caballero , le Croate crucifie l'Argentine d'une reprise de volée et glace le sang de tout un pays. À force de jouer sans idée conductrice, il fallait s'y attendre. Flash sport et politique : interrogé sur la question, la FIFA a refusé de dévoiler le nombre de contrôles antidopage qu'elle a effectués auprès de l'équipe de Russie. Le début de l'arbitrage maison ?Les sifflets commencent à descendre dans la ville de Nijni Novgorod. L'Argentine, déposée par une Croatie souveraine, sent la qualification en huitièmes de finale s'éloigner à grands pas.