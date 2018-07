24 Heures Chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie va accueillir la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

Équipe de France de foot : "je soutiens l’équipe de France, mais je suis éloignée du monde du football car je n’y connais rien. Je soutiens les Bleus parce que ce sont les Bleus et je souhaite qu'ils gagnent" @MLP_officiel #LeGrandRDV pic.twitter.com/cbzCQhsojT — Europe 1 (@Europe1) 17 juin 2018

C'est officiel, le Danemark ?? va continuer la Coupe du monde à 22.Le sélectionneur Åge Hareide, a confirmé en conférence de presse, que William Kvist ne rejouera pas et va rentrer chez lui.2 côtes cassées et poumon perforé, bon rétablissement! #CM2018 https://t.co/jC3KvuqlEQ — Nordisk Football (@NordiskFootball) 17 juin 2018

En rugby, les USA battent l'Écosse sur le score de 30 à 29. Une première dans leur histoire. C'est sûr, cette journée va être pleine de surprises.Alors que le premier match de la journée ne débute que dans six heures, on apprend dans la presse française que des étudiants ont inventé une fleur connectée pour observer plus attentivement et plus précisément les abeilles. S'ils en voient certaines taper dans un ballon de pollen, qu'ils ne soient pas surpris : ces chercheurs britanniques y travaillent depuis près d'un an et demi.Dans une interview accordée au, Xavi prend tout le monde à contre-pied, expliquant à qui de droit que Messi n'a pas besoin d'une Coupe du monde «» , et que Didier Deschamps «» . Le Professeur a parlé, mais il lui arrive de se tromper.Invitée dud'Europe 1, Marine Le Pen a été amenée à s'exprimer sur les Bleus et la Coupe du monde : «» Merci d'avoir – encore une fois – fait avancer le schmilblick.La Macédoine change officiellement de nom et s’appellera désormais la Macédoine du Nord. Bon à savoir pour le début de la Ligue des nations en septembre prochain.Présent avec N'Golo Kanté en conférence de presse, Lucas Hernandez s'est montré offensif malgré la performance en dents de scie des siens face à l'Australie la veille. Extraits : «Branislav Ivanović pénètre sur la pelouse du Cosmos Arena de Samara. Dans quelques minutes, il va devenir le joueur serbe le plus capé de l'histoire avec 104 sélections au compteur. Patron.Un Mexicain dort sur le comptoir d'un bar de Saint-Pétersbourg. Beaux joueurs, deux supporters allemands le réveillent : «Pendant que le Costa Rica et la Serbie sont toujours dos à dos, Roger Federer remporte son premier tournoi de Stuttgart face à Milos Raonic et reprend sa place de numéro un mondial.Plus de deux heures avant le match contre l'Allemagne, les Mexicains sont chauds. Niveau déguisement, on compte d'innombrables sombreros, des Aztèques, deux potes déguisés respectivement en bouteille de tequila et en bouteille de mezcal, et un autre qui revêt un magnifique costume de tacos.On joue la 56minute entre le Costa Rica et la Serbie. Moment choisi par Aleksandr Kolarov pour expédier un coup franc de toute beauté dans la lucarne de Keylor Navas. Le troisième à inscrire un coup franc direct avec Golovin et CR7 depuis le début du Mondial.Sorti sur civière face au Pérou, Wiliam Kvist ne restera pas un jour de plus en Russie avec la sélection danoise. Avec deux côtes cassées et un poumon perforé, c'était apparemment trop dur de continuer. Mauviette.Craquage au bord de lade Saint-Pétersbourg. À moins d'une heure du début d'Allemagne-Mexique, une femme prend le micro et commence à chanter du Zaz. Standing ovation. Une autre culture.Alors que le Brésil entre en piste dans un peu plus de trois heures, Lucas Moura est à la maison et profite de son nouveau-né. Même pas sûr qu'il préférerait être en Russie.Au stade Glebovets (stade d'entraînements des Bleus), les remplaçants de l'équipe de France disputent un match amical contre les moins de 19 ans du Spartak Moscou. Miracle : Florian Thauvin est titulaire. Cinq minutes plus tard, un jeune du Spartak ouvre le score après un centre balancé par un jeunot qui a bouffé Sidibé dans son couloir droit. Rassurant.L'hymne allemand résonne dans le stade Loujniki de Moscou devant 80 000 spectateurs. Ça y est, les champions du monde en titre sont là !Juan Carlos Osorio avait prévenu : à la suite d'une contre-attaque éclair, Chicharito lance Lozano qui force Neuer à ployer le genou. Allemagne 0, Mexique 1.Fin du match au centre d'entraînement des Bleus, et victoire des remplaçants bleus face aux U19 du Spartak Moscou (3-2). Giroud, Fekir et Matuidi, les trois entrants face à l'Australie, sont les buteurs. DD a vraiment un sacré flair.Au stade Loujniki, le Mexique est toujours devant, et l'heure est aux changements. On joue la 72minute quand le défenseur Andrés Guardado laisse sa place à la légende Rafael Márquez. L'ancien défenseur du Barça le sait, il vient d'entrer dans l'histoire en devenant le troisième joueur à disputer cinq coupes du monde ! Antonio Carbajal et Lothar Matthäus lui souhaitent la bienvenue.Manuel Neuer tire un dernier coup franc allemand qui n'aura même pas le temps d'arriver dans la surface mexicaine. L'Allemagne est tombée face à une équipe qui est visiblement bien plus qu'une bande de potes adepte des partouses. Elle est là, la première sensation du Mondial !Sur le plateau de beIN SPORTS, Sonny Anderson révèle qu'au Brésil, pour les anniversaires, c'est une tradition de casser des œufs et de renverser de la farine sur le crâne de l'heureux élu. Merci Sonny.Pendant que le combat fait rage entre le Brésil et la Suisse à Rostov, le verdict est tombé pour le Sénégalais Saliou Ciss : la Coupe du monde, il la regardera depuis son poste de télévision, la faute à une blessure à la cheville. Bonne nouvelle pour la Ligue 1 : c'est le Caennais Adama M’Bengue qui le remplace.Philippe Coutinho récupère un ballon à vingt mètres et envoie une cacahuète dans les filets suisses . Coutinho 1, Suisse 0.LES BLEUS SONT CHAMPIONS DU MONDE !! Bon ok, il s'agit de l’équipe de France U20 de rugby. Mais quand même.Neymar and co perdent le sourire quand sur un corner, Zuber grille la politesse à Miranda pour catapulter le cuir dans le but d'Alisson. Brésil 1, Zuber 1.Après l'Allemagne, le Brésil loupe (un peu moins) son entrée en lice. Une surprise de plus pour un dimanche d'imprévus... Comme prévu.