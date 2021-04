236€ à gagner avec Arsenal & la Lazio Rome !

Comme dimanche et mercredi, retrouvez un combiné pour vous faire doubler votre mise ce week-end

2

Arsenal - Fulham :

Lazio Rome - Benevento :

Si vous misez par exemple sur les victoires d'Arsenal et de la Lazio Rome dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l'image du précédent exercice, Arsenal est à la traîne en championnat cette saison. 9de Premier League, les Gunners auront bien du mal à accrocher un strapontin européen. Néanmoins, seulement défaits par Liverpool lors des 6 dernières journées, ils affichent de meilleures dispositions depuis quelques semaines et ils n'ont pas perdu tout espoir de remonter au classement. La formation londonienne peut notamment compter sur la belle forme de l'ancien Lyonnais Lacazette qui a trouvé le chemin des filets à 5 reprises lors des 6 derniers matchs de championnat. Opposé au relégable Fulham qui reste sur 4 revers de rang et dont le maintien apparaît compromis (6 points de retard sur le 1er non relégable), Arsenal a une belle opportunité d'empocher une nouvelle victoire ce dimanche.La Lazio Rome fait encore belle figure cette saison et occupe le 6rang de la Serie A avec 1 match de moins et 6 point de retard sur l'équipe figurant à la 4place. L'équipe est ainsi dans la course pour accrocher une 2nde qualification de rang en Ligue des Champions. Récemment éliminés par le Bayern Munich en 8de finale de la Ligue des Champions, les Biancocelesti sont désormais focalisés sur la dernière ligne droite du championnat et cela leur réussit puisqu'ils se sont imposés lors des 4 dernières journées. En face, Benevento est actuellement 16du classement mais dispose d'une avance non négligeable de 8 points sur la zone rouge. Les hommes de Pippo Inzaghi avancent tout de même au ralenti depuis quelques semaines, en témoigne l'unique succès glané lors des 14 dernières journées. Avant de disputer des matchs très importants dans la course au Top 4 (Naples et Milan AC), la Lazio Rome ne devrait pas laisser passer l'occasion de l'emporter ce dimanche face à un adversaire à sa portée.- 2,36 chezqui offre!!!- 2,35 chezqui vous offre- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple 100€ votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€ !- Misez votre 1pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ + 10€ en EXCLUavecqui vous offreavecqui vous offreavecqui vous offre un bonus ENORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ + 10€ en EXCLYavecqui vous offre un bonus EXCLUSIF de 160€ dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 150€ rembourséavecqui vous offre un 1er pari remboursé de 100€ remboursés