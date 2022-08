236€ à gagner avec Real Madrid & Brest - OM !

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Notre combiné du week-end

Almeria - Real Madrid :

Brest - OM :

Si vous misez par exemple sur la victoire du Real Madrid et le pari "Brest - OM : Les 2 équipes marquent" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Le Real Madrid a accroché mercredi un nouveau trophée dans son armoire après avoir déjà signé un triplé la saison passée (C1 - Liga - SuperCoupe d'Espagne). Face à l'Eintracht Francfort, le Real et Benzema ont su encore faire preuve de réalisme, mais ils ont aussi globalement fait belle impression. Ce week-end, les démarrent la défense de leur titre de champion d'Espagne chez une équipe d'Almeria promue et auteure d'une préparation estivale très moyenne. Comme ils en ont pris l'habitude, les Madrilènes devraient pouvoir s'en sortir Alors que pas mal d'observateurs doutaient de l'OM sur la première journée, les Marseillais ont largement battu Reims (4-1). Même si tout n'est pas parfait (cet OM-là va sans doute avoir des problèmes derrière), les Phocéens ont fait étalage d'un beau potentiel offensif, amélioré par la présence des nouveaux pistons Clauss et Tavares. Et Alexis Sanchez arrive. En face, Brest a connu lui aussi un match à but d'entrée (défaite 3-2 à Lens), une habitude brestoise ces dernières saisons. Entre deux équipes qui ont un beau potentiel offensif et comme lors des 5 derniers matchs qui ont opposé l'OM et Brest, on pourrait voir les deux équipes marquer dans cette rencontre.