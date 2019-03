236€ à gagner avec PSG, Lille & Francfort

2

Toulouse - PSG :

Nantes - Lille :

Francfort - Stuttgart :

Si vous misez sur les victoires du PSG et de Francfort, et sur le pari "Match nul ou Lille" dans un pari combiné, la cote atteindra :

L'élimination surprise subie face à Manchester United dès les 8de finale de Ligue des Champions a sonné comme une nouvelle humiliation pour le PSG sur la scène européenne. En revanche, les hommes de la capitale sont toujours aussi dominateurs en France. Leader incontesté de Ligue 1 avec 20 points d'avance sur son plus proche poursuivant, la formation parisienne est assurée de remporter un nouveau titre de champion de France mais elle a eu à cœur de réagir depuis l'élimination de C1. Le PSG a remporté ses 7 derniers matchs de championnat, dont le dernier contre l'OM (3-1) et devrait logiquement s'imposer à Toulouse.de Ligue 1, les Dogues peuvent décemment envisager une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce bon parcours, Christophe Galtier et ses hommes le doivent en grande partie aux superbes performances de Nicolas Pépé, mais également à une belle imperméabilité défensive (2meilleure défense de Ligue 1). En face, Nantes figure à une décevante 15place en Ligue 1 mais, avec 9 points d'avance sur le 18, les Canaris s'apprêtent à vivre une fin de saison sans véritable enjeu. Après avoir vu leur série de 9 matchs sans revers (7 victoires et 2 matchs nuls) prendre fin la saison passée, Lille devrait au moins prendre 1 point à La Beaujoire face à des Nantais qui n'ont remporté qu'1 seul de leurs 4 derniers matchs de L1.Après une belle saison dernière terminée avec une victoire en Coupe d'Allemagne et une prometteuse 8place en Bundesliga, Francfort confirme cette année. Qualifiés pour les 1/4 de Ligue Europa, les hommes d'Adi Hutter sont actuellement 5du championnat allemand. Grâce à un trio très prometteur composé de Rebic, Haller et Jovic, l'équipe dispose de la 3e meilleure attaque de Bundesliga. De son côté, Stuttgart lutte pour sa survie au sein de l'élite. 16du classement, les partenaires de Benjamin Pavard ne se sont imposés qu'à une seule reprise lors des 11 dernières journées, pour 7 défaites et 3 matchs nuls. Solide à domicile et sur 4 succès de rang en championnat, Francfort a les atouts pour dominer Stuttgart qui a perdu 6 de ses 7 derniers déplacements (pour 1 nul).- 2,06 chezqui offre- 2,36 chezqui vous offre, dont un- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari remboursé de 100€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 110€ aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre 100€ peu importe le résultat de votre premier pariavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un BONUS de bienvenue de 100€avecqui vous offre un bonus ENORME de 200€, dont 150€ sur vos paris sportifsavecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 120€