236€ à gagner avec France & Danemark !

100€ remboursés sur notre combiné de mardi

Attention :

Danemark Tunisie :

France - Danemark :

Si vous misez par exemple sur la victoire du Danemark et celle de la France avec deux buts d'écart dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 100€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, leest deen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark a confirmé ses excellentes dispositions en terminant en tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde devant la Suisse notamment. Par la suite, les hommes de Kasper Hjulmand ont également affiché un beau visage en Ligue des Nations en prenant la 2ème place du classement en Ligue A derrière la Croatie mais devant la France et l'Autriche après avoir notamment battu la France à deux reprises. Les Dynamites Danoises ont notamment pris l'ascendant sur les Champions du monde en septembre au terme d'un match de grande qualité (2-0). A l'inverse, la Tunisie s'est certes qualifiée pour cette Coupe du monde mais n'a pas réellement brillé ces dernières années sur la scène internationale. Eliminés dès les 1/4 de finale de la dernière CAN, les Aigles de Carthage traversent en plus une phase assez difficile avec une polémique autour de la constitution de la liste des joueurs qui disputeront ce Mondial. Quoi qu'il en soit, les Danois semblent largement en mesure de pouvoir s'imposer face à cette formation africaine.Titrée en 2018, l'Equipe de France a par la suite connu des moments plus difficiles en se faisant sortir dès les 1/8èmes de finale de l'Euro par la Suisse l'an dernier. Mieux par la suite avec une victoire en Ligue des Nations, les tricolores ont par contre totalement la campagne suivante de cette compétition en ne prenant que la 3ème place de leur groupe après un dernier match délicat au Danemark en septembre (2-0). Cependant, les Bleus sont bien armés sur le papier avec les présences d'excellents attaquants comme la star Mbappé et les excellents Giroud, Griezmann et Dembélé. En revanche, le Ballon d'Or Benzema a dû jeter l'éponge samedi soir, blessé et forfait pour toute la compétition. Coïncidence de l'histoire, les Français avaient débuté très difficilement leur épopée victorieuse en Russie contre cette même équipe australienne en s'imposant avec de la réussite (2-1). Cette fois-ci, les Champions du monde ne devraient sans doute pas se laisser surprendre par des Socceroos qui ont notamment perdu contre le Japon (0-2) ou l'Arabie Saoudite (1-0) en mars, leurs derniers adversaire en date qui se sont qualifiés pour cette Coupe du monde. C'est pourquoi la France pourrait s'imposer avec un peu d'avance en se montrant sérieux et appliqués.chez chezqui vous offre en ce moment(vous êtes remboursé dès la fin du match !)- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.