233€ à gagner avec France & Portugal

1

Moldavie - France :

Portugal - Ukraine :

Si vous misez sur le pari "Victoire de la France & moins de 4,5 but" et la victoire du Portugal dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport En Ligne

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Championne du monde en titre, l'équipe de France se doit de bien débuter sa campagne de qualifications de l'Euro 2020 en dominant ce vendredi soir un adversaire largement à sa portée. Dernière lors des éliminatoires pour le Mondial 2018 et 3ème place dans son groupe de Ligue D de Ligue des Nations, la Moldavie est en galère dans le domaine offensif (4 buts inscrits en 16 matchs) et va sans doute jouer à 11 derrière. Depuis la finale de la Coupe du Monde 2018, les matchs des Bleus n'ont pas donné lieu à des rencontres prolifiques (4 buts maximum dans un même match). Nous misons donc sur une victoire de l'équipe de France avec moins de 4,5 buts ce vendredi.Vainqueur de son groupe de qualifications pour le Mondial en Russie avec un superbe bilan de 9 victoires et 1 match nul, le Portugal répond habituellement présent en éliminatoires. Par ailleurs, malgré l'absence de Cristiano Ronaldo, la formation lusitanienne a parfaitement négocié son groupe de Ligue des Nations en s'adjugeant la 1ère place du groupe 3 de la Ligue A, devant l'Italie et la Pologne. L'équipe est ainsi qualifiée pour les demi-finales. Ce rassemblement marque le retour de CR7, qui affiche, malgré ses 34 printemps, une forme remarquable avec la Juventus depuis le début de la saison. Soutenu par ses supporters, le Portugal a les atouts pour dominer un adversaire moins fort et privé de l'un de ses meilleurs éléments, Andriy Yarmolenko, blessés.- 1,89 chezqui offre!!!- 1,89 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot!avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre 100€ SANS CONDITIONS dès la fin de votre premier pariavecqui vous offre 110€ EN EXCLU chez SoFootavecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 50€