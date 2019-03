232€ à gagner avec Juventus - Atlético & PSG

Dijon - PSG :

Juventus – Atletico Madrid :

Si vous misez sur la victoire du PSG par 2 buts d'écart ou + et le pari "Moins de 2,5 buts" lors de Juventus – Atletico Madrid dans un pari combiné, la cote atteindra :

Après avoir vécu une terrible désillusion mardi dernier, le PSG doit maintenant se reconcentrer sur ses derniers objectifs, à savoir le titre de champion de France et la Coupe de France, même si aucun titre cette année ne viendra effacer le nouveau désastre européen. Faciles leaders de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel comptent, avec 2 matchs de retard, 14 unités d'avance sur leur plus proche poursuivant. Ce mardi soir, le PSG est opposé au barragiste Dijon qui n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs de championnat (5 défaites et 1 match nul). Malgré le coup de tonnerre qui s'est abattu au dessus de leur tête la semaine dernière, les Parisiens devraient logiquement et largement s'imposer ce mardi soir, sous peine de voir la défiance des supporters s'accentuer encore davantage.Annoncée comme l'un des candidats crédibles au titre en Ligue des Champions cette année, la Juventus a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification en s'inclinant dans l'antre de l'Atletico Madrid lors du match aller (0-2). Les Bianconeri ont confisqué le ballon mais ils ont buté sur le bloc défensif hermétique des Colchoneros avant de céder sur 2 coups de pied arrêtés (78ème et 83ème). Fidèles à leur réputation, les hommes de Diego Simeone se sont reposés sur une imperméabilité défensive impressionnante et un réalisme froid. Ce mardi, la Juventus devra l'emporter sans pour autant oublier de défendre. Nous voyons bien les Turinois buter sur la défense madrilène et perdre espoir au fur et à mesure que les minutes défilent. Une nouvelle rencontre cadenassée avec peu de buts apparaît envisageable.