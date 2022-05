Nottingham Forest retrouve la Premier League

Huddersfield (3-4-3) : Nicholls - Lees, Sarr (Russell, 57e), Colwill - Pipa, Hogg, O'Brien, Toffolo - Sinani (Holmes, 67e), Ward (Rhodes, 67e), Thomas. Entraîneur : Carlos Corberán.



Nottingham (3-4-1-2) : Samba (Horvath, 90e) - Worrall, Cook, McKenna - Spence, Yates, Garner, Colback - Zinckernagel (Lowe, 75e) - Johnson, Davis (Surridge, 66e). Entraîneur : Steve Cooper.

SB

On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celui où Nottingham Forest évoluait en Premier League. Une anomalie bientôt réparée : 23 ans après sa descente en D2, en 1999, le mythique club anglais a validé son retour dans l'élite en battant Huddersfield en finale des play-offs d'accession, ce dimanche à Wembley.Les héros du jour, côté Forest ? Le défenseur... de Huddersfield, Levi Colwill, et Jonathan Moss, l'arbitre de cette finale : le CSC du premier a constitué le seul tir cadré de la première période et offert la montée aux, et le second a oublié deux pénos qui auraient pu offrir l'égalisation auxen fin de match. Le succès de Forest n'en est pas moins logique pour autant : jusqu'à sa sortie en toute fin de match, son portier Brice Samba n'a eu aucune frappe à négocier, et les hommes de Steve Cooper se sont longtemps montrés les plus entreprenants.En particulier Yates, auteur d'une tête juste à côté (12), d'une frappe au-dessus après s'être ouvert le chemin du but (22), et surtout de l'appel qui a poussé Colwill à l', sur un centre rentrant de Garner. Dans une partie assez pauvre en occasions nettes, lesn'ont eux tenté que quatre frappes, toutes non cadrées, et n'ont vraiment alerté Samba que sur un centre-tir de Thomas repoussé par l'ancien Marseillais (34).Insuffisant pour empêcher Steve Cooper de briser sa malédiction personnelle : privé de montée en Premier League ces deux dernières années par Brentford, qui avait tapé son Swansea en demie puis en finale d'accession, le coach gallois retrouvera lesdans l'élite la saison prochaine. Voilà qui promet une nuit de folie à Nottingham !