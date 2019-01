228€ à gagner avec Liverpool & Nice - Bordeaux

Brighton - Liverpool :

Nice - Bordeaux :

Si vous misez sur la victoire de Liverpool et le pari "Moins de 2,5 buts Nice - Bordeaux" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Juste après une série de 8 victoires consécutives, Liverpool a chuté sur la pelouse de son dauphin Manchester City, concédant ainsi sa 1défaite depuis le début du championnat. Toujours en tête de la Premier League, lesont fait du titre national suprême leur objectif majeur vu comment Jürgen Klopp s'est permis de faire largement tourner son effectif le week-end dernier en FA Cup (seuls Lovren et Milner étaient titulaires). En face, Brighton est 13e et a perdu tous ses matchs joués contre des équipes du Top 4 cette saison.10de Ligue 1, Nice tourne au ralenti depuis quelques semaines et n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs de championnat. Pire attaque de Ligue 1 avec seulement 13 buts marqués en 18 rencontres, les Aiglons affichent de grosses lacunes offensivement jusqu'à maintenant et ils seront toujours privés de Balotelli (écarté) et Maolida (blessé). De son côté, Bordeaux, 13du classement avec 4 unités et 1 match de retard sur son adversaire du jour, déçoit pour le moment. Convoité par Monaco, l'actuel meilleur buteur du club au scapulaire Kamano ne semble plus vraiment avoir la tête aux Girondins. A l'image de la rencontre ayant opposé les deux formations lors de la phase aller (1-0 pour Nice), nous misons sur une rencontre cadenassée avec peu de buts. Le pari "Moins de 2,5 buts" est passé 14 fois sur les 18 matchs de l'OGC Nice et lors de 5 des 7 déplacements des Girondins.