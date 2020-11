227€ à gagner avec Porto et Manchester City !

Porto - OM :

Manchester City - Olympiakos :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Allemagne et de l'Espagne dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur la 3journée de Ligue des Champions, on vous propose de parier sur le seul site offrant un bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot :vous offre en effetSi vous perdez votre 1er de 100€ est perdu!!!Pas au mieux dans le championnat portugais (3) dont il est le tenant, le FC Porto fait en revanche bonne impression en Ligue des Champions. Battu sur la pelouse de Manchester City, le grand favori du groupe, lors de la 1journée (3-1) sur un match dont ils auraient pu ramener un point, les Portugais ont ensuite dominé l'Olympiakos à la maison (2-0) dans ce qui devrait être une rencontre importante pour la deuxième place. En effet, l'OM n'est pas totalement largué malgré ses 0 points en 2 journées mais ne semble pas avoir le niveau de la Ligue des Champions. Par orgueil, les Marseillais vont essayer de ne pas égaler le record de 12 défaites consécutives en Ligue des champions détenu par Anderlecht, mais face à un Porto à domicile, cela devrait être compliqué.Dans ce groupe C tout de même bien abordable pour lui, Manchester City est déjà en tête avec un carton plein réalisé donc face à Porto à domicile (3-1) et à Marseille au Vélodrome (0-3). Les Citizens ont en plus repris confiance en Premier League ce week-end en s'imposant samedi à Sheffield (0-1). En face, l'Olympiakos avait fait difficilement le job à la maison face à un petit OM (1-0, but dans les arrêts de jeu) mais a donc perdu un match important pour la qualif la semaine passée à Porto. Déjà défait sur ses 3 matchs de poules de C1 la saison passée, le club du Pirée devrait logiquement s'incliner à l'Etihad face à Manchester City.2,27 chezqui offre!!!- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple 100€ votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 120€avecqui vous offreavecqui vous offreavecqui vous offre un bonus ENORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus de 100€