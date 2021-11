225 millions de plus pour le Real dans la rénovation de son stade

ABC

La rénovation de Santiago Bernabéu commence à réellement devenir un casse-tête pour le Real Madrid. Le projet avait été initié en 2019 avec une jolie enveloppe de 575 millions d'euros pour financer la totalité des travaux à effectuer dans l'enceinte madrilène. Mais Florentino Pérez a dû se résigner à ressortir le chéquier entre deux réunions pour la Super League, et devrait officialiser un accord avec JP Morgan et Bank of America ce samedi pour financer 225 millions de plus d'après les informations de Reuters , le tout pour un montant total de 800 millions d'euros.Les travaux initiaux dans le stade avaient pour objectif d'octroyer des revenus supplémentaires au Real en transformant le stade en un centre capable d'accueillir des événements tout au long de l'année. Désormais, Pérez planifie d'ajouter un terrain rétractable et hybride pour que l'intérieur du stade soit entièrement transformable. Un pari qui pourrait engendrer jusqu'à 400 millions par an selon une source du club.L'entretien d'Eden Hazard reste pour l'instant la plus grosse dépense du club.