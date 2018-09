221€ à gagner avec Belgique & Luxembourg

Comme vendredi, on espère vous faire gagner sur les matchs internationaux avec un joli petit combiné fait pour doubler votre mise

Islande - Belgique :

Saint-Marin - Luxembourg :

Si vous misez sur un succès de la Belgique et la victoire sans encaisser de but du Luxembourg dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Cet été en Russie, la Belgique a proposé l'un des plus beaux football du Mondial mais il lui a manqué un peu d'expérience pour aller plus loin que le dernier carré. Depuis 2014, les Diables Rouges, qui disposent de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens, forment l'une des meilleures sélection du monde (2ème du classement FIFA). Vendredi dernier, les partenaires d'Eden Hazard se sont encore imposés très largement en Écosse lors d'un match amical (0-4). En face, l'Islande sort d'une Coupe du Monde manquée, terminée à la dernière du place du groupe D avec 1 seul point au compteur. Pour leur retour à la compétition, les Islandais ont été étrillés en Suisse dans le cadre de la 1ère journée de cette Ligue des Nations (6-0).Autre match de la Ligue des Nations qui oppose cette fois-ci un Luxembourg en gros progrès et une équipe de Saint-Marin toujours autant en difficultés. Présent dans la même poule que la France lors des derniers éliminatoires au Mondial 2018, le Luxembourg avait obtenu 1 victoire et 3 matchs nuls en 10 rencontres, en ayant notamment bien embêté les Bleus (défaite 3-1 à domicile, match nul héroïque 0-0 au Stadium de Toulouse). Lanterne rouge du groupe D, Saint-Marin n'avait pris aucun point, inscrivant seulement 2 buts en 10 rencontres. Samedi dernier, la petite sélection a été corrigée en Biélorussie lors de son entrée en lice dans cette Ligue des Nations (5-0). Après avoir parfaitement démarré la compétition en s'imposant, à domicile, face à la Moldavie (4-0), le Luxembourg a les atouts pour s'imposer à Saint-Marin ce mardi sans encaisser de but.