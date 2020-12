220€ à gagner avec PSG & Liverpool !

Comme la semaine passée (ici et ici) et comme sur 5 de nos 7 derniers combinés (aussi ici, ici et ici, on essaie de vous faire à peu près doubler votre mise ce week-end

PSG - Istanbul BB :

Midtjylland - Liverpool :

Si vous misez sur un succès du PSG et de Liverpool dans un pari combiné, la cote atteindra :

vous offre unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.Un peu comme la saison passée après son 1/8e de finale perdu à Dortmund, le PSG a été mis plus bas que terre par la plupart des observateurs mais s'est relevé. Moins sereins en terme de jeu produit, les Parisiens viennent tout de même de battre Leipzig (1-0) au Parc et Manchester United à Old Trafford (1-3). Encore vainqueur à Montpellier samedi (1-3), les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus qu'à valider leur qualification et leur 1ere place en s'imposant à domicile face un Basaksehir déjà battu à Istanbul (0-2).Liverpool est déjà qualifié et a déjà assuré sa 1place. On doit s'attendre donc à voir Klopp aligner les remplaçants mais le coach allemand a déjà beaucoup fait tourner sur cette Ligue des Champions et notamment lors de sa victoire de la semaine passée face à l'Ajax (1-0) où des joueurs comme Kelleher, Neco Willams et Curtis Jones ont fait le taf et se sont même démarqués. Même avec une équipe B, Liverpool impérial dimanche (victoire 4-0 à domicile contre les Wolves) devrait pouvoir s'imposer chez cette équipe de Midtjylland qui n'a pris qu'1 point dans cette phase de poules et qui avait perdu 2-0 à Anfield contre des Reds déjà remodelés.2,20 chezqui vous offre, dont un- Misez par exmeple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !