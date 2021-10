211 sélectionneurs consultés en ligne par la FIFA sur un Mondial bisannuel

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La motion Wenger sur le grill.L'ancien boss d'Arsenal et actuel directeur du Développement du football mondial à la FIFA avait émis la possibilité d'une Coupe du monde tous les deux ans à l'horizon 2028. Cette semaine, c'est l'instance mondiale qui veut pousser l'idée auprès des principaux concernés. En effet, ces mardi 19 et jeudi 21 octobre, les 211 sélectionneurs des équipes membres de l'organisme ont été convoqués pour des meetings en ligne afin d'échanger et débattre à ce sujet. Si certains comme Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, sont ouverts à la discussion, son homologue des Bleus Didier Deschamps est plus fermé à ce projet qui selon lui , ferait perdre l'intérêt de cette compétition.Après les 211 sélectionneurs, il n'aura plus qu'à convaincre l'UEFA, la CONMEBOL, la CAF, les joueurs et les supporters...