208€ à gagner avec l'Inter & Leicester !

Leicester - Sheffield United :

Torino - Inter :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Leicester et de l'Inter dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Très proche de la qualification pour la Ligue des Champions l'an passé, Leicester fait à nouveau très bonne figure cette saison et espère cette fois-ci rester dans le Big 4. 3de Premier League, les Foxes comptent, avec 1 match de plus, 5 unités d'avance sur l'équipe occupant la 5e place. Sûrs de leurs forces, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 7 derniers matchs de championnat. Eliminés de la Ligue Europa il y a peu, les coéquipiers de Jamie Vardy peuvent désormais se focaliser sur la Premier League et la course à la C1. En face, Sheffield United est bon dernier du classement et, avec 12 points de retard sur le 1er non relégable, la lanterne rouge se prépare déjà à évoluer dans l'échelon inférieur l'an prochain. A domicile, Leicester ne devrait pas laisser passer l'occasion d'empocher 3 points face à un adversaire à sa portée qui a perdu à 5 reprises lors des 6 dernières journées.En quête d'un nouveau Scudetto depuis 2010, l'Inter est en très bonne posture cette saison. Leaders de la Serie A, les Nerazzurri comptent 6 points d'avance sur leur plus proche poursuivant. Antonio Conte dispose d'un arsenal offensif impressionnant, le meilleur du championnat, grâce notamment aux très complémentaires attaquants Lukaku et Lautaro. Décevante sur la scène européenne (4de son groupe de Ligue des Champions) et battue en demi-finale de la Coupe d'Italie, la formation lombarde est complètement focalisée sur cette fin de championnat et apparaît ambattable depuis quelques temps. En effet, l'Inter s'est imposé lors des 7 dernières journées et reste sur un succès très important acquis contre l'Atalanta lundi (1-0). En déplacement chez une formation du Torino en grand danger et actuellement relégable, l'Inter a une belle opportunité pour étendre sa série de victoires et consolider son avance en tête de la Serie A.