208€ à gagner avec Fribourg - Nantes & AZ Alkmaar !

Fribourg - Nantes :

AZ Alkmaar - Apollon Limassol :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Fribourg et de l'AZ Alkmaar dans un pari combiné, la cote atteindra :

En tête de ce groupe de Ligue Europa, Fribourg est également co-leader de Bundesliga avec l'Union Berlin. Présentant un bilan de 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite dans le championnat allemand, les hommes de Christian Streich, positif à la covid, ont battu Mayence à domicile ce week-end (2-1). Dans cette poule, Fribourg a battu Qarabag à domicile (2-1) et l'Olympiakos au Pirée (0-3), alors que Nantes a seulement battu les Grecs à domicile à la dernière minute (2-1). Depuis cette rencontre, les Canaris semblent cuits avec 1 nul pour 3 défaites toutes compétitions confondues, dont celle concédée dans cette poule sur la pelouse de Qarabag (3-0). En grosse difficultés lors de leurs matchs joués hors de La Beaujoire cette saison (5 défaites, 2 nuls), Nantes devrait logiquement céder en Allemagne.Aux Pays-Bas, le leader actuel du championnat ne s'appelle pas l'Ajax ou le PSV mais bien l'AZ Alkmaar. Toujours invaincu cette saison, le club néerlandais en est à 6 victoires et 2 nuls en 8 journées de championnat, et fait carton plein dans cette poule de Ligue Europa Conférence. Vainqueur du Dnipro-1 à l'extérieur (0-1), l'AZ a dominé facilement ensuite Vaduz lors de la 2journée (4-1). Pour son match suivant à domicile, le club a battu l'Ajax 2-1. En face, le club chypriote de l'Apollon Limassol n'a pris qu'1 point dans ce groupe (nul à Vaduz, défaite à domicile face au Dnipro-1) et stagne en championnat (3et 2 nuls à la suite sur les 2 dernières journées). Sur sa lancée, l'AZ de Jordy Clasie devrait pouvoir s'imposer.