207€ à gagner avec France & Brésil

Comme sur notre dernier combiné, tentez de doubler votre mise sur les premiers (et les plus alléchants) 1/4 de finale de ce Mondial

Uruguay - France :

Brésil - Belgique :

Si vous misez sur les qualifications de la France et du Brésil dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez de 50€ chez Betclic peu importe le résultat de votre pari

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une phase de poules réussie (1er avec 7 points) mais tout de même décevante au niveau du jeu, les Bleus ont rassuré les observateurs en 8de finale (4-3). Opposés à l'Argentine, les hommes de Deschamps ont fait état d'une belle force de caractère, après avoir été menés en début de 2mi-temps, et d'un superbe potentiel offensif. De son côté, l'Uruguay apparaît, comme à son habitude, extrêmement solide grâce notamment à la charnière centrale de l'Atlético Madrid, Godin-Gimenez. Néanmoins, la blessure contractée au tour précédent par Edinson Cavani est préoccupante pour cette formation. Auteur de 3 buts depuis le début de la compétition, le goleador du PSG est très incertain pour ce quart de finale et, s'il joue, il ne sera de toute façon pas à 100%. Les Bleus semblent monter en puissance et mieux armés en termes de talent pour se qualifier.En Russie, le Brésil assume pour l'instant son statut de favori. Très bien préparée, la Seleçao semble monter en puissance au fil des matchs. Après avoir livré une prestation beaucoup plus convaincante contre la Serbie (2-0) pour sa dernière rencontre du 1er tour, les hommes de Tite ont logiquement pris la mesure en 8de finale d'un Mexique valeureux (2-0) en faisant un match plein. Avec 1 seul but encaissé depuis le début de la compétition, le Brésil affiche une meilleure solidité défensive que sur les Mondiaux précédents, à l'image de son capitaine Thiago Silva qui est de retour à son meilleur niveau. A l'inverse, la Belgique apparaît moins en jambes qu'en début de compétition. Convaincants leaders du groupe G, les Diables Rouges se sont fait très peur face au Japon en 8. Ils ont même été menés de 2 buts à l'heure de jeu et ont cru à une élimination invraisemblable avant de réagir (3-2). Sur ce 1/4, les Brésiliens auront fort à faire mais ils semblent tout de même en mesure de passer face à des Belges qui ont montré des limites défensives sur leurs matchs précédents.- 2,07 chezqui offre!!!- 2,10 chezqui offre- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot!- Misez 50€ sur ce combiné et gagnez(105€ du pari + 50€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 50€ de paris gratuits pour miser- Ces 50€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 200€avecqui vous offre un NOUVEAU BONUS de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 107€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui offre un bonus EXCLUSIF de 210€ aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour seulement 20€ déposésavecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€