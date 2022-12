207€ à gagner avec Argentine et Pays-Bas + 100€ de bonus en CASH !

100€ offerts en CASH pour parier sur les 8es de finale du Mondial

Notre combiné sur les matchs de samedi

Pays-Bas - Etats-Unis :

Argentine - Australie :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire !

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné peut être joué en récupérant d'autres bonus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASHConsidérés comme le grand favori du groupe A de cette Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas ont justifié leur statut en finissant à la 1ère place du classement. Néanmoins, la sélection batave n'a pas vraiment ébloui les observateurs. Victorieux dans la douleur du Sénégal pour commencer (2-0), les hommes de Louis Van Gaal ont ensuite été très heureux de prendre un point face à l'Equateur sur leur unique tir cadré (1-1). Dominés sur l'ensemble de la rencontre, ils se sont reposés sur le but précoce de Cody Gakpo dès la 6ème minute pour tenir le match nul. Pour clôturer cette phase de poules poussive, les Pays-Bas ont pris le dessus sur le pays hôte, le Qatar (2-0). En face, les Etats-Unis constituent une belle surprise. 2ème de leur poule, ils ont tenu tête au Pays de Galles (1-1) et surtout à l'Angleterre (0-0) avant d'arracher leur qualification contre l'Iran lors du 3ème match (1-0). Les Pays-Bas pourraient éprouver des difficultés à venir à bout des USA ce samedi mais la qualité de leur effectif conjuguée à leur plus grande expérience internationale pourraient faire la différence.Dès son entrée en lice dans la compétition, l'Argentine s'est fait une grosse frayeur en se faisant surprendre par l'adversaire le plus abordable du groupe C, l'Arabie Saoudite (défaite 1-2). L'Albiceleste est parvenue à réagir par la suite et à accrocher la 1ère place. Les coéquipiers de Leo Messi ont affiché plus de solidité défensive pour se défaire fort logiquement du Mexique tout d'abord (2-0) puis de la Pologne mercredi dernier (2-0). La sélection semble monter en puissance au fil des matchs et justifie pleinement son statut de candidat très crédible à la victoire finale dans ce Mondial. En face, l'Australie est de retour en 8e de finale pour la première fois depuis 2006. Pas malheureux durant la phase de poules, les Socceroos ont affiché de sérieuses limites face à l'équipe de France (1-4) avant d'accrocher des victoires pas vraiment méritées contre la Tunisie (1-0) et le Danemark (1-0). Dominée dans le jeu par tous ses adversaires jusqu'à maintenant, l'Australie devrait avoir du mal à exister face à une équipe d'Argentine désormais bien lancée dans sa Coupe du Monde.Si vous misez par exemple sur le pariet, dans un pari combiné, la cote atteindra :chezqui vous offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL !- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec