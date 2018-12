206€ à gagner avec Saint-Étienne & Valence

2

Saint-Étienne - Dijon :

Valence - Huesca :

Si vous misez sur les victoires de Saint-Étienne et Valence dans un pari combiné, la cote atteindra :

Auteur d'une 1partie de saison intéressante, Saint-Étienne occupe une bonne 5place en Ligue 1. Après deux matchs à l'extérieur, les Verts pourront compter sur les retours des importants Cabella et Khazri, absents le week-end dernier à Nice (bon match nul 1-1). Les hommes de Jean-Louis Gasset se montrent pour le moment excellents à Geoffroy-Guichard (6 victoires et 2 matchs nuls, dont une dernière victoire 3-0 face à Nantes). En face, Dijon, 17de Ligue 1, n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs de championnat, pour 9 défaites et 4 matchs nuls. Fatigués après leur rencontre de Coupe de la Ligue disputée en milieu de semaine contre Bordeaux (0-1), les Bourguignons devraient chuter face à un adversaire très convaincant à domicile.14de Liga, Valence constitue l'une des déceptions de cette 1partie de saison en Espagne. Néanmoins, les partenaires de Dani Parejo ont fait bonne figure lors de leurs 5 derniers matchs disputés à Mestalla toutes compétitions confondues (4 victoires et 1 match nul face à Séville). L'entraîneur peut notamment compter sur une belle imperméabilité défensive (3meilleure défense du championnat) pour opérer un redressement au classement. De son côté, Huesca peine à se mettre au niveau de l'élite cette année. Lanterne rouge du classement, l'équipe concède déjà 7 unités de retard sur la première formation non relégable. Opposé à un promu défait lors de ses 6 derniers déplacements, Valence peut confirmer son regain de forme ce dimanche.