206€ à gagner avec France, Italie & Norvège - Turquie

Kazakhstan - France :

Bulgarie - Italie :

Norvège - Turquie :

Si vous misez sur les victoires de la France, de l'Italie et le pari "Norvège - Turquie : Les 2 équipes marquent" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Après avoir perdu des points face à l'Ukraine, la France ne peut se permettre de ne pas remporter ce deuxième match des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 face à l'adversaire le plus faible du groupe sur le papier. En effet, la modeste sélection du Kazakhstan a même fini dernière de son groupe de Ligue des nations C, derrière l'Albanie, le Bélarus et la Lituanie. Avec a priori moins de suffisance, les Bleus devraient remporter ce match.Cauchemar de la France en 1993, la Bulgarie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Plus qualifiée pour une compétition majeure depuis 2004, la sélection bulgare a également fini dernière de son groupe de Ligue des nations B, devancée par le Pays de Galles, la Finlande et l'Irlande avec seulement 2 points pris en 6 journées. Les Bulgares ont débuté leurs qualifications pour le prochain Mondial par une défaite à domicile face à la Suisse et elle devrait logiquement subir la loi de l'Italie qui, dans le même temps, a battu l'Irlande du Nord à domicile (2-0), confirmant son renouveau.Match joué sur terrain neutre (à Malaga, en raison de la situation sanitaire) entre deux équipes qui ont remporté leur 1match de qualif mercredi en marquant beaucoup de buts puisque la Norvège a fait le boulot à Gibraltar (0-3) et la Turquie a surpris les Pays-Bas à domicile (4-2). Les deux sélections possèdent un potentiel offensif très intéressant : Haaland, Sorloth, Odegaard, entre autres pour la Norvège, Yilmaz, Tosun et Calhanoglu pour la Turquie. Comme lors de 6 des 7 derniers matchs de la Turquie, on devrait voir les filets trembler des deux côtés.