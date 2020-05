Le mois où Forlán était le meilleur joueur de la planète

Lors de la Coupe du monde 2010 disputée entre le 11 juin et le 11 juillet, le niveau de jeu de Diego Forlán atteint son paroxysme. Un pic de carrière qui intervient après une saison de haute volée avec l'Atlético de Madrid, et qui fait certainement de l'Uruguayen l'attaquant le plus fort du monde sur cette période.

Exploits personnels & confiance en soi

Vidéo

Tirer le positif de l'égoïsme

Arrête-le, si tu peux

Vidéo

Plus fort dans une équipe plus faible

Par Florian Cadu

Propos de NB et GA recueillis par FC

Joueur de la compétition. Buts marqués : cinq (seuls Thomas Müller, David Villa et Wesley Sneijder font aussi bien), dont trois hors de la surface de réparation (exploit plus réalisé dans un même tournoi depuis Lothar Matthäus, en 1990). Homme du match : trois fois (seul Sneijder fait mieux). Auteur d'une passe décisive, d'un tir au but et de la plus belle réalisation. Présent dans le 4-4-2 de la, en compagnie de Villa. Tels sont, sur le papier, les faits d'armes observables au premier regard de Diego Forlán lors de la Coupe du monde 2010.Quelques mois plus tard, la star de laterminera à la cinquième place du classement du Ballon d’or avec 7,61% des suffrages (plus du double par rapport à Cristiano Ronaldo, sixième, et environ trois fois moins que le lauréat Lionel Messi). Mais qu'on se l'avoue : entre le 11 juin et le 11 juillet de cette année célébrant les 31 ans du blond, le meilleur attaquant de la planète n'est ni argentin ni portugais. Non, il semble bien être uruguayen et avoir été recalé par Nancy au début de sa carrière.Durant ce mois de folie, l'Uruguay évolue en 4-4-2 à plat ou en 4-3-3 (pouvant, pourquoi pas, être considéré comme une sorte de 4-4-2 losange). Dans le premier schéma, majoritairement utilisé, le binôme de pointe s'appelle Forlán/Suárez et un certain Edinson Cavani est excentré à gauche. Dans la seconde option (employée pour battre l'Afrique du Sud, le Mexique et la Corée du Sud), le fabuleux Diego est situé plus en retrait – presque dans un rôle de numéro dix – en soutien de ses deux partenaires offensifs. Et c'est lui qui, quasiment à chaque fois, brille.Aussi serein que décisif et aussi propre que combatif, DF se montre sous son meilleur jour en affichant un profil ultra complet. Les trois premiers buts de sa nation, par exemple ? Un chef-d’œuvre de trente mètres, un penalty et une magnifique transversale pour amener l'action fatidique. L'égalisation en quarts de finale, face au Ghana ? Un coup franc direct, suffisamment vicieux pour être mal interprété par Richard Kingson. Celle devant les Pays-Bas, en demies ? Une praline du gauche, prouvant son ambidextrie des pieds. Le dernier pion de sa nation, inscrit contre l'Allemagne ? Une volée superbement contrôlée, rebondissant au sol avant de toucher les filets d'Hans-Jörg Butt.En réalité, Forlán ne touche plus terre à ce moment-là. La Liga l'avait vu venir, elle qui vient de filmer 18 caramelsau cours d'un exercice où l'Atlético de Madrid a terminé en neuvième position. Les coupes d'Europe aussi, elles qui ont contemplé septde l'artiste., rembobine Florent Sinama-Pongolle, son concurrent à partir de 2008-2009.Un des ingrédients de la recette de sa réussite, puisque le bonhomme plante à... 72 reprises toutes compétitions confondues (pour... un seul), en deux saisons.se souvient Nabil Baha, anciende Málaga qui l'a croisé sur les pelouses du championnat espagnol.Impression confirmée par Grégory Arnolin, alors défenseur au Sporting Gijón :Des qualités exploitées de manière assez inédite, comme si Forlán voyait l'avenir et savait ce qu'il convenait de faire dans n'importe quelle situation, et qui installaient le bordel dans toutes les arrière-gardes., se marre Arnolin, notamment battu 3-2 par lesen janvier 2010 avec un combiné but-passe dé du Diego.Et de continuer :La stratégie pour le contenir, selon Baha ?Des solutions adaptées quand le monsieur était encore à Villarreal, mais qui ne fonctionnaient plus quand il est arrivé chez les Matelassiers :Conséquence directe : tout a rejailli au mondial 2010, où sa formation sud-américaine a pu profiter de sa forme exceptionnelle mêlée à sa classe naturelle et à son expérience., confie Baha, devenu entraîneur et qui se rappelle encore avoir échangé son maillot avec Forlán. Dans sa maison, le Marocain possède donc la tunique du meilleur footballeur de l'été 2010.