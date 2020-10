200€ à gagner avec PSG et Leipzig & 150€ offerts pour parier chez ZEbet !

2

PSG - Manchester United :

Leipzig - Istanbul Basaksehir :

Si vous misez sur les victoires du PSG et Leipzig dans un pari combiné, la cote atteindra :

Après un début de saison compliqué à cause de ses nombreux cas de covid, le PSG a redémarré grâce à une victoire obtenue à Metz en toute fin de match (1-0). Si ce succès avait été très difficile à obtenir, avec une équipe de nouveau décimée, il a été arraché à 9 contre 11 et a sans doute encore un peu plus renforcé les liens de Parisiens déjà vu bien plus solidaires la saison passée. Vainqueur de Nice (0-3), puis Reims (0-2) et Angers (6-1) avant la trêve internationale, et de nouveau de Nîmes (0-4) vendredi avec pourtant beaucoup d'absents, le PSG est repassé en mode rouleau compresseur. Avec un 11 de départ beaucoup plus proche de son équipe-type mardi, le vice-champion d'Europe en titre devrait pouvoir s'imposer face à une équipe mancunienne qui n'a pas fait un début de saison exceptionnel (2 victoires à Brighton et Newcastle, 2 corrections reçues sur les pelouses de Crystal Palace et de Tottenham).

Dans cette même poule H, ce match vaudra déjà cher au vu de l'opposition que devrait offrir les deux autres équipes du groupe. Demi-finaliste surprise de la dernière Ligue des Champions, Leipzig grandit à pas de géants. En tête de Bundesliga avec 3 victoires et 1 nul, le club estampillé Red Bull est allé s'imposer ce week-end à Augsbourg (0-2) qui avait pourtant bien démarré. Leipzig semble encore avoir fait un recrutement intelligent (Sorloth, Hwang Hee-Chan et Kluivert devant, Henrichs en piston droit) alors que l'Istanbul BB, qui a pourtant assez peu bougé son 11 type, est en galère. Vainqueur du premier titre de champion de Turquie de son histoire la saison passée, le club stambouliote n'arrive pas à assumer son nouveau statut (3 défaites, 1 nul et 1 victoire chez un Trabzonspor également mal en point). Et ce match à Leipzig n'est pas le plus facile pour débuter son histoire en Champions League.