20 phrases que l'on risque fortement d'entendre pendant les quarts de finale

C'est parti pour les quarts de finale de ce Mondial. Au programme : du France-Angleterre, du Brésil-Croatie, du Pays-Bas-Argentine et du Portugal-Maroc. Les commentateurs, consultants et autres observateurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie sur des petites anecdotes bien senties.

Vendredi 9 décembre

Samedi 10 décembre

Par Eric Maggiori et Matthieu Pécot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

« Et regardez en tribunes, y'a du beau monde... Cafu, Ronaldo, Dunga, Roberto Carlos... Ça nous rappelle de sacrés souvenirs tout ça... » () « Et Davor Suker aussi à leur gauche... On se souvient qu'il avait fait trembler les Bleus pendant quelques secondes en 1998... » () Et puis la grâce a touché Lilian Thuram, heureusement pour l'équipe de France... () Bien vu Laurent Lachand, l'oeil de faucon ! »« Oh l'extérieur du pied de Modric, c'est du velours, c'est de la soie, c'est de la guimauve ! » () « Eh oui, au beau milieu de tous ces Brésiliens bourrés de talent, le seul à avoir un Ballon d'Or, c'est lui... () ») « Ah bah vous voyez qu'ils supportent bien la clim', les supporters croates... » () « Oui... Allez, coup franc pour la Croatie, peut-être pour relancer le match ! »« Et forcément, on a une pensée pour Pelé, le Roi Pelé, toujours hospitalisé.... Edson. Arantes. Do Nascimento. Allez, ça repart côté croate avec une touche pour notre ami Juranovic. »« Alors c'est sûr, c'est pas l'avant-centre le plus spectaculaire de l'histoire de la Seleção, mais notre ami Richarlison, il est diablement efficace. Le voilà désormais à 4 buts dans cette compétition. Et c'est reparti pour une petite samba. Ah elles sont sympa ces images. »« Et dire qu'en ce moment même, au Paradis, Johan et Diego sont en train de regarder ce match ensemble. Ça me fout les poils rien que d'y penser ! » () « Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que pour sa présentation à Naples, Maradona avait jonglé avec des "oranges"... » (silence gêné, le présentateur reprend) « Allez, remise en jeu pour les Pays-Bas... »« 72minute, et toujours 0-0 dans ce match très équilibré... » () Oui, mais on le sait, avec un joueur comme Messi, la différence peut-être faite à n'importe quel moment. Il n'aura besoin que d'un seul ballon, c'est ça la marque des très grands joueurs »« C'est drôle de voir Roberto Ayala sur le banc de l'Albiceleste... Peu s'en souviennent, mais c'est lui qui se fait dribbler par Dennis Bergkamp sur ce but de légende, lors d'un Pays-Bas - Argentine au Mondial 1998 » () « Dennis Bergkamp c'était la classe... Quel talent, quel joueur... »« Ah bah elle est bonne celle-là. Tenez-vous bien, il y aura 11 minutes de temps additionnel, rien que ça. On ne sait pas trop où le corps arbitral espagnol a vu ça, ça me paraît énorme, mais après tout, on ne va pas de plaindre. On ne crache jamais sur du rab de Coupe du monde. »« OOOOOOH MAIS ARRÊTEZ-MOI, ARRÊTEZ-MOI ! REGARDEZ LE PIED DE LIONEL MESSI AU MOMENT DE FRAPPER LE BALLON. OUVREZ LES RÉTINES, RETENEZ LES LARMES ET REGARDEZ CE POÈME. CE N'EST PAS UNE DANSE, CE N'EST PAS UN BAISER, C'EST UNE ÉTREINTE ! SON PIED GAUCHE ET LE BALLON N'ONT FAIT QU'UN. ON A TOUS ENVIE D'ÊTRE LA CHAUSSURE DU MEILLEUR JOUEUR DU MONDE EN CE MOMENT. D'ÊTRE LE PETIT MORCEAU DE CUIR AVEC LEQUEL IL A CHOISI DE FRAPPER POUR TRANNNSSSSSSPERCER LE BALLON PUIS LES FILETS DE NOPPERT. AAAAAAH ARRÊTEZ-MOI !Omar, j'ai le regret de vous annoncer que l'arbitre de touche avait levé son drapeau depuis une bonne dizaine de secondes. »« Il est terrible ce gros plan sur Cristiano Ronaldo, ça doit le ronger de l'intérieur d'être assis sur le banc... » () « On sait à quel point c'est un formidable compétiteur, il voudrait jouer tous les matchs, ça doit pas être facile... »« Ah, elle est sympa cette image de Raphael Guerreiro et Sofiane Boufal, ils ont joué ensemble en Ligue 1 et ils se retrouvent là, en quarts de finale de Coupe du monde » () « Sofiane Boufal a joué à Lorient ? » () « Non non, pardon, je voulais dire qu'ils se sont côtoyés en Ligue 1, mais pas dans le même club... » () « Ah d'accord, je me disais bien... Oui, sympa cette image alors... »« Oh non Pepe, elle est moche cette intervention... OK il prend le ballon mais il emporte tout sur son passage, il aurait vraiment pu lui faire mal à ce pauvre Ounahi... » () « Il a toujours eu cette réputation d'être dur sur l'homme, parfois il a même littéralement dégoupillé, mais ça fait partie du personnage. »« () : « Allez ! C'est la pause ici au stade Al Thumama. 0-0 entre le Maroc et le Portugal et ce qu'on peut dire, Greg, c'est que Sofyan Amrabat, à ce rythme-là, il ne va pas rester longtemps à la Fiorentina... » () « Il était déjà prometteur au Hellas, Philippe ! » () « C'est clair que c'est tout sauf une surprise, pour nous qui le voyons chaque week-end en Serie A sur beIN SPORTS, de le voir à ce niveau-là... Allez, on se retrouve dans un quart d'heure pour la seconde période et pendant ce temps-là, pour nous, c'est l'heure du ... » () « Ristretto ! »« IL EST INOXYDABLE, IL EST ÉTERNEL, C'EST CRISTIAAAAAAAANO RONALDOOOOOO () »« Allez et maintenant, après la Marseillaise, on écoute le God Saves the... King ! » (le consultant intervient) « C'est sûr que certains joueurs se sont trompés, mais c'est désormais un Roi, il va falloir s'habituer. » () « Et on en profite pour passer un petit coucou à Stéphane Bern, salut mon Steph ! »« Restez avec nous à la mi-temps, notre Samuel Ollivier national est allé à la rencontre de Christopher Nkunku pour une interview exclusive... On aurait préféré qu'il soit là, avec nous, c'est sûr, mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'il avait des choses à dire ! On ne vous en dit pas plus ! »« Quelle accélération de Mbappé ! l'ami Kyle Walker, il a pris un joli courant d'air, là ! Il prend littéralement le bouillon depuis le début du match, la mi-temps arrive à point-nommé. »« C'est une grossière erreur de Varane. Ça nous rappelle un peu le but de Mats Hummels au Mondial 2014, où le Français avait déjà été chahuté dans la surface. Ce n'est pas possible d'être aussi passif sur un coup franc décisif, surtout quand on a un attaquant du calibre de Harry Kane en face. »« Sterling a plongé et il faut le sanctionner ! Je suis désolé, il a peut-être déjà un carton - récolté de manière stupide au passage - mais là pour moi, simulation, deuxième jaune et c'est fini. Au revoir, à la douche ! Regardez, sous cet angle bien, on voit clairement qu'Upamecano ne le touche pas du tout... (changement de ton) Oh bah bonjour M. le streaker. Alors vous n'avez pas les images, mais un monsieur en tenue d'Adam est en train de traverser tout le terrain et ça n'a pas l'air d'amuser le service de sécurité. »