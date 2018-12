20 choses que vous ne savez pas sur Kylian Mbappé

Tout a déjà été dit sur Kylian Mbappé. Tout ? Vraiment tout ? Peut-être pas. Voilà vingt choses qui n'ont (presque) jamais été dites sur le champion du monde français, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Et c'était dur.

1) Il n’est pas né à Bondy

2) En 2012, sa mère estimait qu’il vaudrait un jour 50 millions d’euros

3) Il a les testicules fragiles

4) Il chante comme un ange

5) Il a pleuré lors du départ de Jirès Kembo-Ekoko

6) Il aime les pattes d’eph

7) Un taureau porte son nom

8) Il écrit de la main gauche

9) En jeunes, il était détesté par son sélectionneur

10) Il cire lui-même ses chaussures

11) Il possède un fort terrain allergique

12) Il était dans la même école que Nicolas Anelka

13) Il était à deux doigts d’affronter la « BAF »

14) Son sujet de philosophie

15) Il est Tigre de Terre

16) Il est conduit par sa mère

17) Au Monopoly, il préfère la figurine chapeau

18) Petit, il avait été suivi par Le Monde

19) Pour Michel Drucker, il bat Pelé au 100m

20) C’est un parfait client pour les dentistes

Par Théo Denmat, biographe officieux de Kylian Mbappé

» , «» , «» . Trois affirmations à vous faire bondir un Norman des grandes heures youtubesques : non, Kylian Mbappé n’est pas né à Bondy – où il a par ailleurs passé toute sa jeunesse –, mais à Paris, dans le 19arrondissement. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c’est indiqué dans son acte de naissance n°4993/1998.En 2012, à 13 ans, Kylian avait failli signer à Chelsea , ça on sait. Ce que l’on sait moins, c’est que l’homme à l’origine de sa venue en essai, Serge Daniel Boga, avait été refroidi par la mère du bonhomme... et notamment ses prétentions contractuelles. «, détaillait-il pour"Écoute, on a aimé ce que tu nous as montré, mais on va devoir t’inviter à un nouvel essai. On décidera après ça." » Maman Mbappé refuse alors en exigeant un recrutement immédiat, accompagnant sa remarque d’un bien placé : «» Raté, c’était 180.En février 2016, le petiot avait été mis sur le carreau pendant près d’un mois à la suite d’une torsion testiculaire. Un terme générique pour désigner une torsion du cordon spermatique, un cordon fibreux qui relie la cavité abdominale à l’épididyme et au testicule. Un accident qui nécessite toujours un séjour à l’hôpital, et parfois, une intervention chirurgicale... Et oui, ça fait très mal.» Dans la tribune duque tenait Benjamin Mendy l’an passé pendant sa rééducation – et qu’il pourrait bien reprendre épisodiquement –, l’ancien Monégasque détaillait un épisode qui lui était resté en travers de la gorge. Pas de pot : sa première sélection en équipe de France en mars 2017 était également celle de Kylian Mbappé. Et au moment d’interpréterde Jul pour son bizutage, Benji avait pu constater la qualité de l’organe de son coéquipier de l’époque : «» Pour ceux qui se demandent, c’étaitOu l’étrangeté des choix de carrière. Alors que Jirès Kembo-Ekoko, 24 ans, sort d’une saison 2012 très prometteuse à Rennes (10 buts en 32 matchs de Ligue 1), il choisit à la surprise générale de filer en août aux Émirats arabes unis, à Al Ain. Les membres de sa famille sont les premiers surpris, à commencer par son demi-frère adoptif, Mbappé. «, a-t-il un jour confié àLes professeurs de français du collège ne font pas qu’organiser des passages au tableau pour réciter: ils peuvent aussi refaire votre garde-robe. En cinquième, année 2013, Nicole Lefèvre rapporte à Wilfried et Fayza, parents du petit Kylian, que leur fils s’est moqué du blouson de l’un de ses voisins de classe. Punition suprême, ce dernier passera le reste de la semaine chaussé de baskets à scratch et d’un pantalon pattes d’eph. Unepunition qui, visiblement, n’a pas sur le moment l’effet escompté. Il demande : «» Réponse de Nicole Lefèvre : «» Il enchaîne : «» . La prochaine fois, il fera des lignes.Lors de l’équivalent du salon de l’agriculture argentin organisé en juillet dernier, les éleveurs locaux ont nommé leur meilleure bête, un taureau de race angus, du nom de Mbappé. Sans rancune, visiblement.» Propos tenus à l’époque par Jean-Claude Giunitini, sélectionneur des moins de 17 ans et 18 ans des Bleus. Jugé provocateur à tendance flemmard, en conflit avec certains de ses coéquipiers qui le jugeaient trop individualiste, on peut dire que l’histoire du dernier buteur de la finale de Coupe du monde avait bien mal débuté avec l’équipe de France Un homme, des chaussures sales, une petite demande. Effarée d’apprendre que son fils s’était fait cirer les chaussures par un employé de l’AS Monaco en 2016, Fayza Lamari, mère de, avait passé un savon à son fils. Des propos relatés par Yannick Saint-Aubert, ancien directeur d’école primaire du gamin et encore en relation avec la famille. «» Et hop, une célébration de but en moins.Par exemple, toucher des poils de souris le fait immédiatement gonfler.Et pour une raison simple : le collège Catherine-de-Vivonne de Rambouillet accueille les petits élèves de l’INF Clairefontaine, fréquenté par Mbappé de 2011 à 2013. Ainsi, Claire Marc, son professeur de technologie, avait vu passer avant lui Nicolas Anelka Blaise Matuidi , Ben Arfa ou Lionel Mathis . Personne ne sait, en revanche, si l’un d’eux avait réussi à allumer cette foutue diode lumineuse.Kézako ? La « BAF » , acronyme de Brigade Antifooteux, était le nom donné à un groupuscule d’élèves qui sévissait au milieu des années 2000 au collège Catherine-de-Vivonne. Ennemis des gamins venus de l’INF, leurs actions ont été recensées dans le livre d’or de l’établissement : bagarres sur fond de jalousie et d’histoires de cœur, insultes à caractère raciste... Au point qu’au cours de l’année scolaire 2009-2010, un règlement de compte éclate entre les deux camps, entraînant l’intervention des forces de l’ordre. Kyky, fort heureusement, n’est arrivé sur place que pour sa rentrée de quatrième, en 2011.Pour rattraper ses 19 points à son baccalauréat STMG, il a planché en juin 2016 sur une fantastique épreuve de philosophie : «» Allez, on va prendre l'analyse de texte.Né le 20 décembre 1998, le Français est, selon l’astrologie chinoise, né sous le signe du Tigre de Terre. Une vertu développée ainsi par le site asiaflash.com : «» Les autres Tigre de Terre qui peuplent cette Terre : Doc Gynéco, Agatha Christie, Kofi Annan, Miou-Miou, Dominique Farrugia et Victoria Silvstedt, entre autres.C’est d’ailleurs elle qui l’a amené aux portes du château de Clairefontaine pour son premier rassemblement en Bleus, en mars 2017. Alors qu’il lui avait probablement demandé d’être déposé au croisement de la rue, bien sûr.En 2013, le journalpubliait dans ses colonnes une série d’une quinzaine d’articles sur les vingt-deux espoirs de la promotion 1998 de Clairefontaine. Trois ans plus tard, le journal faisait le bilan des recalés, des vœux exaucés et des espoirs déchus, commençant sa rétrospective par : «» Et encore, ils n’avaient pas la suite.Vieux comme le monde, l’animateur français n’a pas seulement eu la chance de voir jouer Pelé : il a surtout pu jouer à ses côtés. C’était pour un gala de bienfaisance il y a 40 ans, avec un groupe nommé Les Polymusclés intermittents. Qui alors de mieux placé que lui pour oser une comparaison ? Au: «» Plus que deux...