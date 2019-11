20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Shunsuke Nakamura, Mathieu Valbuena, Johny Placide, Rafael Moura ou encore Talisca.

Argentine

Juan Sebastián Verón rapatrie Javier Mascherano

Juan Sebastián #Veron unió los casi 19260 km que hay entre #LaPlata ?? y #Beijing ?? ¿Para qué? Para reunirse con un "viejo" amigo, y de paso, invitarlo a volver a la #Argentina. Ahora sí, es oficial: Javier @Mascherano, nvo jugador de @EdelpOficial.#mascherano #EstudiantesLP pic.twitter.com/El4BbQBkwN — Balón Mundial (@balon_mundial) November 23, 2019

Australie

Un gosse prend un ballon dans la tronche

This kid learnt a valuable lesson today, keep your eyes on the action.#ALeague pic.twitter.com/cDnv9dTF5t — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) November 23, 2019

Autriche

LASK revient à un point du Red Bull Salzbourg

Belgique

Nemanja Antonov cloue le bec de Genk avec un coup franc somptueux

?? Bon et bien j'aurais encore eu du flair. ??? Quel bijou ? pic.twitter.com/U4T8YW0hE5 — Basile Brigandet (@BasileBrigandet) November 23, 2019

Biélorussie

Le Dinamo Brest sacré pour la première fois

Сегодняшний матч « Динамо-Брест » - « Витебск » . Посмотрите, как это было с высоты.Фото: Василий Васильевич pic.twitter.com/jtuWIdPEQl — Онлайн Брест - новости Бреста (@onlinebrest) November 24, 2019

Brésil

Rafael Moura marque son quatrième but de la saison

Rafael Moura manda pra rede: Goiás 1x0 Bahia pic.twitter.com/lxABaDh9fw — Goleada Info (@goleada_info) November 24, 2019

Bulgarie

Johny Placide encaisse encore deux pions

Chili

Le championnat à nouveau suspendu

Definitivo: El partido entre La Calera e Iquique fue suspendido por incidentes entre la Garra Blanca y Carabineros https://t.co/Vz2FGO3AC3 pic.twitter.com/ZNIJ5pbEdx — El Gráfico Chile (@ElGraficoChile) November 22, 2019

Chine

Guangzhou Evergrande remporte le duel au sommet contre Shanghai SIPG

1⃣ #GuangzhouEvergrande 662⃣ #BeijingGuoan 643⃣ #ShanghaiSIPG 62Así queda la cabeza de la tabla en la #SuperLigaChina a dos jornadas del final. Seis puntos y tres candidatos al título. pic.twitter.com/kqTs6pXOHz — Super Liga China (@CSLfutbol) November 24, 2019

Croatie

Le choc entre le Dinamo Zagreb et Hajduk Split se termine sur un nul

?? Dinamo Zagreb vs Hajduk Split 22/11/2019 pic.twitter.com/oE8zhf7h2S — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) November 23, 2019

Écosse

Le but splendide de Ryan Kent

Grèce

Le PAOK revient à hauteur de l'Olympiakos avant leur duel

Japon

Nakamura et Miura retrouvent l'élite

Maroc

Encore une masterclass des supporters du Wydad et du Raja dans le derby de Casablanca ?? ! On est sur du top top niveau en matière d’ambiance la ? pic.twitter.com/m2xQp3S8ye — Hanif (@HanifBerkane) November 23, 2019

Mexique

La VAR pour vérifier la célébration d'un joueur

?? Un árbitro pidió ir al VAR para chequear ¡un exceso en el festejo del gol!➡️ https://t.co/H13PFDqcdu pic.twitter.com/Ctk8wOxhhh — Diario Olé (@DiarioOle) November 23, 2019

Pays-Bas

Waalwijk gratte un point grâce au but le plus affreux du week-end

Russie

Grzegorz Krychowiak marque encore

Grzegorz #Krychowiak w lidze rosyjskiej:Sezon 2018-2019 – 2️⃣ bramki w 2️⃣7️⃣ meczachSezon 19/20 – 8️⃣ goli w 1️⃣5️⃣ meczach pic.twitter.com/C5ebUkOSpL — Nasz Futbol (@NaszFutbol) November 24, 2019

Suisse

Le FC Bâle se vautre contre le Servette

Turquie

Sivasspor reste leader

Ukraine

Júnior Moraes a déjà inscrit 14 pions

Par Maxime Renaudet

Joueur le plus capé de l'histoire de l'avec 147 sélections, Mascherano est enfin de retour au pays puisqu'il vient de s'engager avec Estudiantes la Plata. Annoncé très proche du club depuis plusieurs mois,vient enfin de donner son accord au président du club Juan Sebastián Verón. Ce dernier s'est rendu à Pékin pour faire signer celui qui avait quitté le championnat argentin il y a 14 ans, passant de River Plate aux Corinthians contre un chèque de 11,8 millions d'euros. Au Hebei China Fortune depuis janvier 2018, l'ancien joueur de Liverpool et du Barça rejoindra Gabriel Milito, son ancien coéquipier en Catalogne, aujourd'hui entraîneur. Belle équipe.Ce samedi, lors de la rencontre entre Adelaide United et Melbourne Victory, le championnat australien a fait une nouvelle victime. Et pour cause, alors que le score était déjà de 3-1 pour les locaux, un joueur de Melbourne a envoyé une praline dans les tribunes. Problème, ce tir complètement manqué est venu frapper la tête d'un jeune supporter adverse qui tournait le dos au jeu. Impassible, le gosse a continué son chemin comme si de rien n'était. La légende dit que l'auteur de cette frappe n'est autre qu'Ola Toivonen, buteur ce samedi malgré l'énième défaite des siens.Sans son buteur vedette Erling Braut Håland - déjà courtisé par toute l'Europe -, le Red Bull Salzbourg a concédé son troisième match nul de la saison lors de la réception de St Pölten ce samedi. Pourtant, les joueurs de Jesse Marsch avaient parfaitement lancé leur rencontre en menant 2-0 au bout de 34 minutes de jeu. Mais avant la pause, St Pölten a réduit la marque sur penalty avant d'égaliser à l'heure de jeu et de tenir le point du nul malgré une domination totale des champions d'Autriche en titre. Dans le même temps, le LASK de Valérien Ismaël est allé s'imposer sur la pelouse du WSG Tirol grâce à deux buts dans les dix dernières minutes. Largement suffisant pour revenir à un petit point du Red Bull Salzbourg et faire le plein de confiance avant la réception du Rapid Vienne le week-end prochain. Après s'être séparé de Felice Mazzù avant la trêve internationale , Genk retrouvait la Jupiler Pro League ce samedi lors de son déplacement au Canonnier de Mouscron. Mais dès la 3minute de jeu, les joueurs de Hannes Wolf ont reçu un premier coup derrière la tête quand l'attaquant croate Stipe Perica - prêté à Mouscron par l'Udinese - a ouvert le score. Sébastien Dewaest a égalisé un quart d'heure plus tard, avant que Paul Onuachu donne l'avantage à Genk après le retour des vestiaires. Après un mois sans victoire en championnat, l'attaquant nigérian pensait avoir offert les trois points à son équipe. Mais c'était compter sans la patte gauche du latéral serbe Nemanja Antonov, qui a égalisé d'un coup franc chirurgical.Voilà treize longues saisons que le BATE Borisov marchait chaque saison sur le championnat biélorusse. Mais cette fois-ci, c'est bel et bien le Dinamo Brest qui a été titré après sa victoire à domicile contre Vitbesk ce dimanche (1-0). Jusqu'ici, le club de la ville de Brest - située à quelques kilomètres de la frontière polonaise - avait simplement remporté trois coupes de Biélorussie. Et après une saison 2018-2019 qui l'avait vu finir seulement 6du championnat, à 21 points du BATE, les espoirs de titre étaient minces en début d'exercice. Mais après une saison magnifique, le Dinamo s'est offert le tout premier championnat biélorusse de son histoire à une petite journée de la fin. De quoi retourner dans tous les sens le DASK Brestski.Oui, l'éphémère attaquant du FC Lorient est toujours en activité. Et à 36 ans, il continue même de marquer puisqu'il a inscrit son quatrième but de la saison en première division brésilienne. Pourtant, quand Rafael Moura est revenu à Goiás le 11 juillet dernier, il était sans club depuis pratiquement plus de six mois. Mais à force d'abnégation et de courage,(Musclor) est revenu à son meilleur niveau. Et face à Bahia ce dimanche soir, pour le compte de la 34journée de championnat, c'est lui qui a ouvert le score sur un but tout à fait atroce. Qu'importe, son équipe a gagné et ses douze petites minutes de jeu bretonnes sont depuis bien longtemps effacées.Après plus d'un an au chômage, le portier grenadier Johny Placide avait retrouvé chaussure à son pied début octobre en s'engageant avec le FK Tsarsko Selo Sofia, pensionnaire de première division bulgare. Dans le club de la capitale, l'ancien du Havre, Reims ou Guingamp a retrouvé un autre pensionnaire de Ligue 1 en la personne de Dylan Bahamboula, milieu offensif formé à Nancy puis Monaco. Mais ce week-end, alors qu'ils défiaient le Levski Sofia, dauphin de Ludogorets, les deux francophones ont vécu la dixième défaite de leur nouvelle équipe cette saison. Titulaire dans les cages lors de ce derby, Placide a déjà encaissé son septième but depuis son arrivée en Bulgarie.Interrompu depuis de nombreuses semaines à la suite des manifestations contre le coût de la vie, le championnat chilien devait reprendre ce week-end. Mais ce vendredi soir, si la rencontre opposant Cobresal à l'Unión Española est allée à son terme, celle entre La Calera et Iquique a été interrompue après l'heure de jeu quand des supporters de Colo-Colo ont pénétré sur la pelouse pour manifester leur mécontentement à l'égard de la reprise du championnat. Ce match - qui a eu lieu à Santiago, car la municipalité de La Calera n'a pas mis son stade à disposition - a finalement été arrêté, et la Fédération chilienne (ANFP) a alors annulé toutes les autres rencontres du week-end. On est bien loin de nos gilets jaunes.Alors que des rumeurs annoncent l'extension du championnat chinois à 18 écuries, l'exercice 2019 touche à sa fin dans trois petites journées. Et ce week-end, dans le match au sommet entre le leader Guangzhou Evergrande et son dauphin Shanghai SIPG, ce sont les joueurs de Fabio Cannavaro qui l'ont emporté (2-0). Et ce, grâce à un doublé de l'ancien buteur du Benfica et de Beşiktaş, le Brésilien Talisca. Malgré cette victoire ô combien importante, Guangzhou est encore loin d'être champion, car le Beijing Guoan a gagné son match sur la pelouse du Shanghai Shenhua d'Odion Ighalo et Stephan El Shaarawy (1-2). Grâce aux buts de Cédric Bakambu et Renato Augusto, l'équipe de Bruno Genesio peut encore croire au titre puisqu'elle pointe à deux petits points du leader.Dans un match historiquement bouillant, le Dinamo Zagreb et Hajduk Split n'ont pas réussi à se départager. Pourtant, ce match au sommet n'a pas manqué d'intensité, tant en tribunes que sur la pelouse. En effet, les ultras des deux bords ont encore mis le feu aux travées du stade Maksimir, qui faisait le plein car le Dinamo avait offert bon nombre de tickets gratuits à ses supporters. Sur la pelouse, les deux équipes se sont livré un match de costauds tant les cartons jaunes ont plu avant la fin de la première mi-temps. Cette dernière aura été la seule à voir des buts, puisque le Dinamo a ouvert le score à la 12minute grâce à un CSC et que le club de Split a égalisé sur penalty à la 45minute de jeu. Ce nul fait surtout les affaires du Dinamo, qui reste leader du championnat avec quatre points d'avance sur son adversaire du week-end.Recruté par Steven Gerrard quand il évoluait encore à Bristol City, le jeune Ryan Kent a inscrit ses deux premiers buts de la saison lors du déplacement des siens à Hamilton ce dimanche. L'ailier anglais a surtout marqué un premier but tout bonnement magnifique. L'occasion pour lui de montrer que son pied gauche est d'une douceur absolue, et que son talent ne devrait pas tarder à éveiller la curiosité de certains clubs de Premier League. Après ce but, il a permis à son équipe de faire leet de l'emporter 3-1. Ce qui permet aux Rangers de continuer à mettre la pression sur le Celtic, car les deux équipes se partagent encore et toujours la première place de Scottish Premiership.Alors que l'Olympiakos a menacé le gouvernement de quitter le championnat , la faute à des compétitions jugées obsolètes et arrangées, le club du Pirée se déplaçait ce samedi sur la pelouse de la lanterne rouge Paniónios. Et si la troupe de Pedro Martins pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la suite d'un penalty transformé par Mathieu Valbuena, elle s'est fait stupidement rattraper au score à la 88minute de jeu. Un résultat décevant qui permet au PAOK, vainqueur de Larissa 1-0, de revenir à hauteur de l'Olympiakos en tête du classement. Le champion de Grèce en titre se déplacera le week-end prochain au stade Karaïskakis pour un duel qui s'annonce d'ores et déjà excitant.Ça y est, après douze saisons dans l'antichambre du football japonais, le Yokohama FC a validé son retour parmi l'élite lors de sa victoire contre Ehime FC ce dimanche (2-0). Pour rappel, le club de la capitale a vu le jour en 1999, quand des supporters des Yokohama Flügels ont voulu protester contre la fusion de leur club avec Yokohama Marinos, actuel leader de l'élite japonaise. Première équipe japonaise à être détenue par ses supporters, le Yokohama FC retrouvera donc son grand rival la saison prochaine. Une raison largement suffisante pour que Shunsuke Nakamura (41 ans) et Kazuyoshi Miura (52 ans) prolongent encore leur carrière d'une petite saison supplémentaire. La légende est en marche.À l’occasion du huitième de finale retour de la Coupe arabe des clubs champions, entre le Wydad et le Raja Casablanca, les supporters des deux équipes ont encore offert un show complètement exceptionnel. Si les fumigènes étaient évidemment de la partie, ce sont surtout les tifos des deux clubs qui étaient impressionnants. Et pour cause, les ultras du Wydad en ont confectionné un qui laissait apparaître des pompiers en train d'éteindre des engins pyrotechniques. En face, ceux du Raja ont mis à l'honneur Alex DeLarge, le personnage iconique d'. Le spectacle était également sur la pelouse, puisque mené 4-1 à dix-sept minutes du terme, le Raja Casablanca est parvenu à revenir au score à la 93minute de jeu, obtenant une qualification absolument inespérée.Non, il n'y a pas qu'en Europe que la VAR est utilisée pour tout et son contraire. Le meilleur exemple provient du Mexique. Car ce samedi, lors du match entre le FC Puebla et Necaxa, un des arbitres du car régie a interpellé son collègue afin qu'il visionne la célébration déplacée d'un des joueurs locaux. En effet, Christian Tabó a célébré son but avec un mime osé qui ferait passer Diego Simeone pour un petit joueur.Lanterne rouge d'Eredivisie avec seulement une petite victoire dans la besace, le RKC Waalwijk a réussi à obtenir son deuxième match nul de sa saison lors de la réception du FC Emmen. Pourtant, ce résultat était loin d'être gagné d'avance. Surtout quand Michael de Leeuw a ouvert le score pour Emmen à la 15minute de jeu, et que Hans Mulder a écopé d'un second carton jaune à un quart d'heure de la fin. Mais au bout d'un temps additionnel interminable, les joueurs de Fred Grim ont réussi à égaliser sur une touche anodine qui a surpris toute la défense d'Emmen, avant que Sylla Sow marque un but sorti de nulle part.Dans le championnat russe, avec dix buts chacun, Aleksandr Sobolev, Artem Dzyuba et Eldor Shomurodov se partagent la première place du classement des buteurs. Rien de bien anormal, sauf que c'est Grzegorz Krychowiak qui se place derrière eux avec huit buts inscrits après dix-sept journées de championnat. Absolument stratosphérique depuis le début de saison, le milieu défensif polonais du Lokomotiv Moscou a marqué deux nouveaux buts contre le FK Tambov ce vendredi. Grâce à ce doublé, le club de la capitale l'a emporté 3-2 et se classe deuxième derrière le Zénith Saint-Pétersbourg.Déjà vainqueur des Young Boys Berne avant la trêve internationale (3-0), le Servette Genève continue de causer de sérieux problèmes aux cadors du football suisse. Ce samedi, l'équipe d'Alain Geiger a dépecé le FC Bâle grâce à des buts de Miroslav Stevanović et Koro Koné (2-0). Suffisant pour que Kemal Ademi et Valentin Stocker pètent les plombs en fin de rencontre et obtiennent chacun un carton rouge après avoir vilipendé le pauvre Karim Abed. Les Young Boys Berne - vainqueurs à Sion dans un match complètement fou (3-4) - n'en demandaient pas moins puisqu'ils comptent désormais quatre points d'avance sur Bâle.Depuis 2010 et le titre surprise de Bursaspor, le championnat turc est trusté par les trois mastodontes stambouliotes : Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş. Mais cette saison, cela semble plus ouvert que jamais, car après onze journées, trois points seulement séparent le leader Sivasspor du 8Beşiktaş. Alanyaspor, longtemps leader, a encore craqué ce week-end en perdant à domicile contre Göztepe quand Yeni Matalyaspor, autre équipe surprise de ce début de saison, a tenu en échec Fenerbahçe (0-0). Les bonnes opérations du week-end sont à mettre à l'actif d'Istanbul Başakşehir (vainqueur sur la pelouse de Galatasaray), de Trabzonspor (qui a dérouillé Ankaragücü) et surtout de Sivasspor (qui a dépecé Kayserispor). Avec cette septième victoire de la saison, l'équipe d'Arouna Koné reste première de Süper Lig avec deux points d'avance sur ses poursuivants.En Ukraine depuis 2012, le feu follet du Shakhtar Donetsk continue d'affoler les compteurs. Et ce week-end, l'ancien du Dynamo Kiev a planté un triplé ravageur lors de la victoire facile contre le FK Lviv (4-1). Avec déjà 14 buts en championnat, il est largement en tête du classement des buteurs devant l'attaquant du Zorya Louhansk : Bogdán Lednev. Excellent depuis le début de saison, l'attaquant brésilien - récemment naturalisé ukrainien - serait même sur les tablettes de l'AC Milan, la Roma et la Fiorentina. Trois clubs qui voudraient l'enrôler cet hiver pour lui permettre de disputer enfin une saison dans un des quatre grands championnats européens. À 32 ans, il est peut-être temps.