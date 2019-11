20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Ezequiel Ponce, Idriss Saadi, Ermir Lenjani, Federico Macheda ou encore Dieumerci Mbokani.

Afrique du Sud

Match fou dans le derby de Soweto

What a start for @KaizerChiefs ?It took less than 45 seconds for Chiefs to go 1-0 up in the #SowetoDerby with Ntsikelelo Nyauza heading into his own net, after confusion with Wayne Sandilands.Watch live: https://t.co/3wUsZ183KY.#AbsaPrem pic.twitter.com/zRsKYq78ka — SuperSport ?? (@SuperSportTV) November 9, 2019

?‍☠️? Gabadinho Mhango ??‍☠️A goal of the season contender for the @orlandopirates striker as he smashes the ball past Akpeyi to make it 2-2 after 60 minutes. Rhulani Mokwena celebrates on the sideline ?Watch live: https://t.co/3wUsZ183KY.#AbsaPrem pic.twitter.com/GqCd0nSmuc — SuperSport ?? (@SuperSportTV) November 9, 2019

Argentine

Estudiantes de La Plata fête son retour au stade Jorge Luis Hirschi

What have I just witnessed? ? Estudiantes de La Plata returning home after 13 years away from their historic stadium put on this show for their fans: pic.twitter.com/AHCYo6oSy0 — Adam Brandon (@AdamBrandon84) November 10, 2019

Autriche

Nouveau triplé pour Erling Braut Håland

Erling Haland, Manchester City fanı çıktı pic.twitter.com/3Wq3zGlwlw — Burak Özdemir (@burakozdemr) November 7, 2019

Belgique

Le FC Bruges s'écroule, Felice Mazzù tout proche de la sortie

Brésil

Match nul dans le Derby Paulista

Bulgarie

A Sofia, le CSKA s'extirpe du Slavia

?? CSKA Sofia vs Slavia Sofia 09/11/2019 pic.twitter.com/esejsZ2Mwi — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) November 9, 2019

Chili

Vers une reprise prochaine du championnat ?

CONCIENCIA DE CLASE. ?? ESTEBAN PAREDES pic.twitter.com/vMxQ5XrWJk — Victor Manuel (@Neron9005) November 4, 2019

Danemark

Midtjylland éclate Copenhague

Ecosse

Les supporters de St Mirren s'insurgent contre le prix des billets

Etats-Unis

Les Seattle Sounders remportent la MLS

2019 Champion Seattle Sounders! pic.twitter.com/C6UNlSQyyI — Bruce Pederson (@MadVikingBrew) November 10, 2019

Grèce

Le Pana retourne l'AEK Athènes

Maroc

Attention, la VAR arrive

Norvège

Molde remporte le championnat norvégien

Pays-Bas

Joel Asoro inscrit son premier doublé en Eredivisie sous les yeux de Keisuke Honda

31' HIJ FLIKT HET WEER!!! Let's dance again!!! JOEL ASORO (0-2) #vitgro pic.twitter.com/qJpFTWVgn2 — FC Groningen (@fcgroningen) November 8, 2019

Pologne

Un supporter de Jagelliona entre la vie et la mort

Pour clôturer votre week-end en beauté on vous offre le tour de magie de Dani Ramirez avec le LKS Lodz cet après-midi face au Jagiellonia ??‍♂️✨ pic.twitter.com/CVWwF4Q0qg — Pilka & Nozna ?? (@OwskiMateusz) November 3, 2019

Portugal

Le FC Porto se défait de Boavista

Russie

Le Zénith Saint-Pétersbourg fait la bonne affaire du week-end

Suisse

Journée prolifique en buts chez les Helvètes

Turquie

Le Fenerbahçe bien aidé par la VAR

Ukraine

Taison est expulsé pour s'être révolté contre des cris racistes

Lors du Shakhtar - D. Kiev, Taison s'emporte contre les cris racistes provenant de la tribune des "supporters" du Dynamo. Il prend un rouge et fond en larmes... Le match sera interrompu plusieurs minutes. pic.twitter.com/uwWWm5VBjO — ??????? ????? (@nicolas_vilas) November 10, 2019

Ce samedi, pour le compte de la 11journée de Premier Soccer League, le Soccer City de Johannesbourg accueillait le 45derby de Soweto entre Kaizer Chiefs et Orlando Pirates. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fallait pas arriver en retard puisque dès la première minute, à la suite d'une mésentente grotesque, Ntsikelelo Nyauza a ouvert la marque pour les locaux en trompant son propre gardien de la tête.Moins d'une demi-heure plus tard, lesont même doublé la marque grâce à l'ancien joueur des Mamelodi Sundowns, le Colombien Leonardo Castro. Mais les coéquipiers de Joris Delle - absent de la feuille de match ce samedi - ont réussi à réduite le score quelques minutes avant que la mi-temps fasse son apparition. Au retour des vestiaires, les Pirates réussissent même à recoller au score sur un but splendide de Gabadinho Mhango. Mais comme souvent depuis le début de saison, les joueurs de Rhulena Mokwena craquent dans les dernières minutes de la rencontre en concédant un penalty transformé par Daniel Cardoso. Eric Mathobo a beau prendre un rouge dans le temps additionnel, les Pirates ne réussiront pas à égaliser et concèdent leur quatrième défaite de la saison. Avec cette victoire, Kaizer Chiefs reste solidement leader de PSL.Ca y est, après plus de treize longues années, les portes du stade Jorge Luis Hirschi ont rouvert ce samedi à l'occasion de la réception du Club Atlético Talleres de Córdoba. Et pour l'occasion, les dirigeants et supporters d'Estudiantes de La Plata n'ont pas fait les choses qu'à moitié. Les dirigeants, d'abord, en organisant une fête de deux jours ponctuée par la projection d'un hologramme de lion géant sur les toits du stade démoli en 2017, puis reconstruit récemment. Les supporters, ensuite, en paradant dans les rues de La Plata affublés de drapeaux ou de fumigènes rouge et blanc. Sur le terrain, le spectacle a rapidement été au rendez-vous puisque les locaux ont ouvert le score dès la 2minute de jeu grâce à Manuel Castro. Ce seul et unique but de la rencontre permet aux joueurs de Gabriel Milito de rester 5du championnat argentin, à trois points du leader Lanús.Déjà sur les tablettes des plus grands clubs européens après un début de saison tonitruant, le jeune attaquant norvégien a encore fait fort ce week-end. Car sur la pelouse de Wolfsberg, ce dimanche, Erling Braut Håland a marqué son cinquième triplé de la saison alors qu'il avait inscrit son septième but en Ligue des champions ce mardi à Naples (1-1). Le joueur de 19 ans en est déjà à 15 pions en championnat cette saison et n'est pas prêt de s'arrêter puisque le Red Bull Salzbourg a déjà marqué 56 buts en 14 journées. Pas encore suffisant pour distancer le LASK de Valérien Ismaël, solide dauphin des joueurs de Jessy Marsch. Mais Håland devrait pouvoir s'en charger.Visiblement vexés par les rumeurs d'une future BeNe Ligue, les petits clubs du plat pays avaient décidé de se rebiffer ce week-end. Le Cercle Bruges, bon dernier du championnat, a gagné à domicile contre Saint-Trond, grâce à un but d'Idriss Saadi dans les dernières minutes (2-1). Avant-dernier, Waasland-Beveren a retourné Courtrai et glané seulement sa seconde victoire de la saison. En haut du classement, les ténors belges ont également failli à leur mission puisque le FC Bruges s'est incliné à l'extérieur contre l'Antwerp de László Bölöni. Fragilisé avant la rencontre, l'entraîneur roumain a réussi à retourner la situation grâce à un but de Dieumerci Mbokani, un csc du maladroit Simon Mignolet et un arrêt de match suite à des jets de bière (1-2). Dauphin des joueurs de Philippe Clément, le Standard Liège s'est lui-aussi incliné lors de la réception de Malines (1-). Tout comme Genk qui a perdu contre La Gantoise (0-2), poussant presque définitivement Felice Mazzù vers la sortie.Alors que Palmeiras peut encore espérer décrocher le titre, et que les Corinthians visent encore le top 4, le derby Paulista a accouché d'un bien triste match nul (1-1). Pire, il a fallu attendre le temps additionnel de la rencontre pour assister aux deubs buts de la rencontre. A la 92minute, Míchel pensait avoir offert la victoire aux Corinthians. Mais c'était sans compter sur l'ancien diable de Palerme, Bruno Henrique, qui a égalisé et inscrit son 9but de la saison. Un nul qui ne fait les affaires de personne puisque Palmeiras laisse l'opportunité à Flamengo, leader, de prendre huit points d'avance à six journées de la fin du championnat. Eux, les joueurs de Dyego Rocha Coelho sont désormais 8après les victoires conjuguées de l'Internactional (contre Fluminense) et de l'Atletico Paranaense (à São Paulo).Dans un Balgarska Armiya qui sentait la poudre, les locaux du CSKA Sofia ont dû attendre plus d'une heure de jeu pour venir à bout de leur second ennemi du pays. Pour cela, la patience devait être de mise. Et le but de l'ancien milieu de terrain du Celtic et d'Huddersfield, l'Irlandais Graham Carey, arriva ainsi à point nommé. Plus rien ne sera marqué entre les deux équipes de la capitale bulgare. Et avec cette très courte victoire, l'équipe de Milos Kruscic, 4au classement, creuse encore davantage l’écart (plus huit points) avec sa victime du week-end.Au Chili, la révolte sociale qui a éclaté le 17 octobre dernier ne retombe décidément toujours pas. Les manifestants se lèvent encore et toujours contre presque 30 ans de réformes libérales et de privatisations en tout genre. Ce qui a largement contribué à l’endettement ou la misère d'une grande partie de la population chilienne, lassée d'être mise de côté. Depuis le 19 octobre, le championnat chilien de football est logiquement suspendu alors qu'il ne restait plus que six journées avant le sacre de l'Universidad Católica. Et si les joueurs du championnat sont exhortés de reprendre les rencontres, une grande partie d'entre-eux n'est pas d'accord avec ça.Gros duel au sommet dans le championnat danois entre le leader, Midtjylland, et son dauphin : Copenhague. Et comme le 5 avril dernier déjà, ce sont les troupes de Brian Priske qui l'ont emporté en infligeant quatre buts au club de la capitale. Ce dernier a cette fois-ci réussi à inscrire un but, l'oeuvre de Dame N'Doye, mais il était déjà trop tard pour espérer quoique ce soit de ce déplacement à la MCH Arena. Après cette victoire, Midtjylland devance Copenhague de sept points, et Brøndby de dix. De quoi ne pas regarder son rétroviseur avant quelques journées.Mi-octobre, les supporters des Celtic Glasgow s'en prenaient ouvertement à leur direction, se plaignant du prix des billets de match. Ce jour-là, lors de la victoire 6-0 des joueurs de Neil Lennon, ils avaient déroulé une banderole qui ne laissait pas de place au doute. «» Bis repetita ce week-end lors du match entre Hearts et St Mirren (5-2). Les supporters desse sont également montrés véhéments envers la Scottish Premiership, arguant que payer 29£ pour un match était tout simplement scandaleux. Ils en ont alors profité pour balancer une palanquée de faux billets pour dénoncer le prix exhorbitant d'un match en tribunes.Non, Quentin Westberg, Chris Mavinga et Nicolas Benezet ont échoué lors de la dernière et ultime marche qui aurait pu leurs permettre de remporter la Major League Soccer. Mais le sort en a décidé autrement puisqu'à la 57minute de jeu, une frappe contrée de Kelvin Leerdam a trompé le portier franco-américain. La tête dans le sac, les Canadiens plient à nouveau à deux reprises avant que Jozy Altidore ne réduise la marque. C'est insuffisant puisque lesremportent leur deuxième MLS en quatre ans.Match complètement fou du côté du stade olympique d'Athènes entre le Panathinaïkos et l'AEK Athènes. En grande difficulté depuis le début de saison, les locaux ont complètement plongé lors du premier acte, encaissant deux buts en l'espace de vingt-six minutes de jeu. Passé la demi-heure de jeu, les joueurs de Nikos Kostenoglou pensaient avoir fait le nécessaire pour remporter ce derby. Mais Federico Macheda a relancé son équipe avant que Juan José Perea égalise dans la foulée. Le héros du Pana se nomme finalement Dimitrios Kolovetsios, défenseur central de l'AEK Athènes entre 2014 et 2017. Un véritable crève-coeur.Alors qu'elle est désormais largement déployée sur le Vieux Continent, la VAR fait petit à petit son irruption à l'étranger. Ce week-end, le Maroc est même devenu le premier pays d'Afrique à l'utiliser lors de compétitions locales. Pour cela, la Fédération marocaine de football a dû obtenir l'autorisation du Conseil international de football (IFAB) pour avoir le droit de se servir de cette aide à l'arbitrage. Cette dernière a été utilisée ce samedi lors de la rencontre entre le Difaa Hassani Jadidi et le Tihad Athletic Sport, qui se jouait dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Trône 2018-2019. La VAR sera également à l'honneur lors de la seconde demi-finale, entre le Hassania d'Agadir et le Moghreb de Tétouan. Courage aux Marocains.C'est officiel, le Molde FK a enfin détrôné Rosenborg après une hégémonie longue de quatre saisons. Pour cela, il a suffit de battre Strømsgodset ce dimanche sur le score sans appel de 4-0. C'est le quatrième titre de l'histoire de Molde après ceux de 2011, 2012 et 2014. Et quel titre mérité tant les joueurs d'Erling Moe ont marché sur cette édition 2019 de l'Eliteserien. D'ailleurs, rien de bien étonnant que Leke James et Ohi Omoijuanfo comptabilisent chacun 15 buts chacun alors qu'il reste entre deux journées avant la fin officiel du championnat.Nouvelle recrue du Vitesse Arnhem malgré son poste de sélectionneur du Cambodge, Keisuke Honda n'a sans doute pas apprécié la défaite de ses nouveaux coéquipiers. Le milieu japonais, présent dans les tribunes du Gelredome, a surtout pu se rendre compte du réel niveau de son équipe, dominée par Groningen ce vendredi (1-2). Et oui, le but de Bryan Lissen au retour des vestiaires n'aura pas été suffisant pour rattraper un écart creusé par le jeune Joel Asoro. L'attaquant suédois de 20 ans, prêté par Swansea, a inscrit son tout premier doublé en Eredivisie, ponctuant une partie XXL. Hormis tout ça, l'Ajax est toujours solide leader du championnat, à six longueurs de l'AZ Alkmaar.Ce vendredi, dans le duel entre Piast Gliwice et Jagiellonia Białystok (3-1), un terrible accident s'est produit dans les travées du stade municipale de Gliwice. Et pour cause, un des supporters de Jagiellonia a traversé la barrière qui le séparait du vide, avant de s'éclater sur le sol. Malgré l'arrivée rapide des secours, le clu de Jagiellonia a annoncé après sa défaite que son supporter se battait actuellement entre la vie et la mort. Heureusement, le spectacle était aussi au rendez-vous sur la pelouse, notamment grâce à l'envolée surnaturelle de Dani Ramírez.Chamboulé par la mise à l'écart de Marchesín, Saravia, Uribe et Luis Díaz après avoir fêté l'anniversaire du milieu colombien jusqu'à 5 heures du matin, alors que le couvre-feu des Dragons est à 23 heures, le FC Porto se déplacait sur la pointe des pieds à Boavista ce dimanche soir. Et sans faire de bruit, contrairement à leur entraîneur Sérgio Conceição, les joueurs de Porto se sont extirpés du piège tendu par Lito Vidigal grâce à un but d'Alex Telles (0-1). Le latéral gauche brésilien a même exhorté ses coéquipiers d'aller célébrer ce but avec les remplaçants de l'équipe. Avec cette victoire, les Dragons sont toujours à deux points derrière Benfica.Petit vainqueur de l'Arsenal Tula ce dimanche (0-1), le Zénith Saint-Pétersbourg a fait une affaire en or lors de cette 16journée. Tout simplement car Rostov a perdu ses moyens et son entrain à domicile contre le FK Tambov (1-2). Et que ce dimanche, le Lokomotiv Moscou a partagé les points avec Krasnodar malgré l'ouverture du score de Grzegorz Krychowiak (1-1). De fait, le Zénith reste solide leader avec cinq points d'avance sur l'équipe de l'ancien milieu de terrain de Reims et du PSG. Et à 15 points du Spartak Moscou, 6après sa victoire contre Krylia Sovetov (2-0). Evidemment, Ezequiel Ponce a participé à la victoire des joueurs de Domenico Tedesco, inscrivant un but précoce avant d'en manquer un absolument tout fait.Avec seulement dix équipes et un football pas toujours très offensif, le championnat suisse n'est pas toujours très sexy. Mais ce week-end, 24 pions ont été inscrits en cinq matchs de Super League Suisse. A Berne, les Young Boys sont venus à bout de St Gallen dans un match dingue. Les joueurs de Peter Zeidler ouvrent le score dès la 4avant que les coéquipiers de Guillaume Hoarau ne répliquent. Mais St Gallen reprend aussitôt la tête avant d'égaliser, de mener enfin au score puis d'être à nouveau rattrapé. Finalement, l'incontournable Jean-Pierre Nsamé donne la victoire aux Young Boys (4-3), toujours leader devant le FC Bâle. A Zürich, c'était également journée portes ouvertes et ce, dès le début de la rencontre. Après l'ouverture du score des locaux, Sion réplique aussitôt avec un but de Bastien Toma et un de l'ancien Rennais Ermir Lenjani. Mais vexée, l'équipe de Ludovic Magnin s'est réveillée et a infligé une lourde défaite à Sion (4-2). Enfin, le FC Bâle a dérouillé Lugano (3-0), Thoune a surmonté Xamax (2-3) et le Servette a délogé Lucerne (1-2).Complètement fou et illogique depuis le début de saison, le championnat turc nous a encore apporté son lot de suprises ce week-end. Notamment car le leader surprise, Alanyaspor, a perdu ses nerfs sur le terrain de Trabzonspor (1-0), qui revient 3. Les coéquipiers de Papiss Cissé laissent leur place à Sivasspor, facile vainqueur de Konyaspor (2-0). Ensuite, le Fenerbahçe fait un retour tonitruant après sa victoire controversée contre Kasımpaşa ce vendredi (3-2). En effet, les joueurs d'Ersun Yanal ont inscrit deux buts sur des penaltys qui ont fait polémiques tout le week-end en Turquie. Après 11 journées, seules trois points séparent le leader Sivasspor du 8: Besiktas.Duel aussi bien important d'un point de vue mathématique que géopolitique, la rencontre entre le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev s'annonçait déséquilibrée tant le nombre de points entre les deux équipes est abyssal. Mais malgré le but de Serhiy Kryvtsov peu après le quart d'heure de jeu et une domination toute relative, Luís Castro et sa troupe n'ont pas réussi à aggraver le score. En fin de rencontre, le feu follet Taison a tiré en direction du kop du Dynamo Kiev, d'où sont sorties des insultes racistes, avant de lui adresser un fuck. Les deux équipes ont quitté le terrain un petit moment avant de reprendre une rencontre que le Shakhtar n'aurait préféré pas jouer.